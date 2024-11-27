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影／近距離與馬龍自拍嗨翻 中山女高學生再談心智未成熟說

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
前總統馬英九邀請中國7所大學共40名師生，下午二時半抵達台北市的中山女子高級中學參訪，由馬英九率領參訪同學一同步入校園，其中馬龍（揮手者還親切的揮手致意。記者黃義書／攝影
前總統馬英九邀請中國7所大學共40名師生，下午二時半抵達台北市的中山女子高級中學參訪，由馬英九率領參訪同學一同步入校園，其中馬龍（揮手者還親切的揮手致意。記者黃義書／攝影

馬英九基金會安排陸生團訪台，今天首站到前總統蔡英文母校北市中山女中，只參訪不交流，傳與教育部次長葉丙成憂高中心智未成熟有關。學生反映兩極，來校確實敏感，也有人認為小小一群人怎麼可能統戰

大陸訪團下午約2點30分抵達中山女高，前總統馬英九走在前頭，隨後的奧運桌球金牌馬龍面對鏡頭則揮手致意，一行人便進入校園參訪，直至下午4點多步出大樓，大批學生看到馬龍現身，紛紛拿出手機拍照、錄影，甚至站到馬龍身邊近距離自拍，現場猶如粉絲見面會般熱絡，校門口擠得水洩不通。

中山女高校長張云棻今天表示，學校明天段考，因此沒有安排學生交流活動。一名不具名老師說，交流確實是好事，但以教育立場，是會顧慮對學生造成影響。

有家長說，昨天就有詢問女兒，為何學校會辦這個活動？他認同「高中生心智尚未成熟」是在保護孩子，畢竟此類參訪是「政治多於文化」，特別是不跟學校交流，有著到台灣知名高中踩點的意味。

中山女高一名學生說，明天要段考，書已經唸不完，如果再排一個活動交流，恐會影響考試。但有人說，高中生有自己想法，若主辦單位允許，校方可調查學生的交流意願。

其他學生認為，雙方交流本來就有點敏感，若不小心暴言，年少輕狂亂講話，未來若在大陸做生意恐受關注。有人不這麼想，直言可以交流，應該不會發生什麼事，小小一群人怎麼可能統戰？

至於被說是心智未成熟，有學生認為是以偏概全，也有人分享高三生是尷尬的年齡，說小也不小，或許是因為還沒成年，才會讓外界認為高中生不足以去跟對方交流。另一人說，今日參訪團是大學生，若是高中生，與中山女高交流可能會比較有共同話題，畢竟是不同年齡層，心智未成熟說法確實不恰當，換個說法會好一點。

一名陸籍家長分享，得知馬龍要來學校「超級興奮」，認為沒有與學生交流應該不太有影響，畢竟喜歡的人就會喜歡，不喜歡者再怎麼交流也不一定會喜歡。民眾任小姐從東京奧運開始注意到馬龍，今天休假特別前來，一見馬龍本尊，直呼超帥、玉樹臨風，比想像中還高，玉樹臨風，難得可以看到奧運六冠王真容，很值得。

中山女高大批學生看到奧運桌球金牌馬龍現身，紛紛拿出手機拍照、錄影，甚至站到馬龍身邊近距離自拍，現場猶如粉絲見面會般熱絡。記者林佳彣／攝影
中山女高大批學生看到奧運桌球金牌馬龍現身，紛紛拿出手機拍照、錄影，甚至站到馬龍身邊近距離自拍，現場猶如粉絲見面會般熱絡。記者林佳彣／攝影
中山女高大批學生看到奧運桌球金牌馬龍現身，紛紛拿出手機拍照、錄影，甚至站到馬龍身邊近距離自拍，現場猶如粉絲見面會般熱絡。記者林佳彣／攝影
中山女高大批學生看到奧運桌球金牌馬龍現身，紛紛拿出手機拍照、錄影，甚至站到馬龍身邊近距離自拍，現場猶如粉絲見面會般熱絡。記者林佳彣／攝影
馬英九基金會邀請中國7所大學共40名師生，下午二時半抵達台北市的中山女子高級中學參訪，由前總統馬英九（左二）率領參訪同學一同步入校園。記者黃義書／攝影
馬英九基金會邀請中國7所大學共40名師生，下午二時半抵達台北市的中山女子高級中學參訪，由前總統馬英九（左二）率領參訪同學一同步入校園。記者黃義書／攝影
大陸訪團下午約2點30分抵達中山女高，直至下午4點多步出大樓，大批學生看到馬龍現身，紛紛拿出手機拍照、錄影，甚至站到馬龍身邊近距離自拍。記者林佳彣／攝影
大陸訪團下午約2點30分抵達中山女高，直至下午4點多步出大樓，大批學生看到馬龍現身，紛紛拿出手機拍照、錄影，甚至站到馬龍身邊近距離自拍。記者林佳彣／攝影

中山女高 東京奧運 統戰 葉丙成 陸生 馬英九 馬龍

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