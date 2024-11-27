馬龍等陸生團訪台引疑慮 球迷認為體育交流都是好事

前總統馬英九邀請陸生團來台交流，其中也包含奧運金牌馬龍等運動員。馬龍在台灣擁有不少粉絲，首日參訪中山女中吸引大批粉絲到場想要一睹他的風采。有粉絲認為台灣球迷有機會和馬龍近距離打招呼是讓人開心的事情，關於陸生團來台是否會引發統戰的疑慮，有粉絲認為做好自己的事情，底線守好即可。

任小姐和其他在小紅書上認識的網友一同抵達現場等候馬龍，她表示自己是從東京奧運開始注意到馬龍，後來了解到他的故事，覺得他真的是很偉大的運動員，中間遇到很多低谷期，相信當中的辛苦也是不為人知，到今天有這樣的地位真的覺得他很厲害。

任小姐表示，今天剛好有空想說來看一下六冠王（奧運六金）的風采，相信他在台灣有很多球迷，能夠近距離跟他打招呼也是一件很開心的事情。她忍為，體育的交流都是非常好的，這次也了解到台灣有很多人有注意到桌球這個運動項目，像是林昀儒跟對岸選手也有很好的交流，這樣體育交流活動更多的話也可以讓台灣更多人了解到桌球這個運動項目。

來自猴硐的林小姐今天一大早搭車到桃園機場接機，中午再趕到中山女中的大門口，她表示自己從2008年就開始看馬龍打球，也曾經想要到福岡一睹馬龍現場打球。談到陸生團來台是否會對台灣帶來負面影響，林小姐認為，很多人想太多，不會因為他來就改變什麼。

家住在中山女中附近的高先生早早就抵達校門口，想要拿長年使用的球拍給馬龍簽名，從下午一點就一路在門口等候到四點半，直到馬龍離開。高先生過去曾有一段時間打過桌球，他表示，馬龍的人品各方面都是桌球運動員的典範，聽到他來台灣的消息覺得很興奮，剛好家住旁邊，不過來對不起自己。