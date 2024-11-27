馬龍訪台遭綠營質疑 李明賢轟：核准的陸委會也被統戰了嗎？
奧運桌球金牌馬龍和陸生團訪台，第一站參訪中山女中，不過不與學生交流。國民黨議員李明賢今天也質疑，馬龍等人來台參訪，部分綠營人士質疑，此行有是統戰、有國安疑慮！會說出這種言論的人，「大概他們腦袋也只有乒乓球大小，真是很令人傻眼」。
李明賢說，倘若真有國安疑慮，當初核准馬龍來台的陸委會也被統戰滲透了嗎？馬龍是桌球史上首位集奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、中國大陸全運會及全錦賽單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子選手，他用球技征服全球；不過，台灣好手小林林昀儒近年也有打敗馬龍的紀錄，真是很棒。
李明賢說批，那些講統戰、什麼都有國安疑慮的，請多看看桌球、棒球，多一點正能量，每天在哪裡起乩裝神弄鬼，不煩嗎？
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