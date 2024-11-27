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陸生團不交流因「心智未成熟」？ 蕭旭岑：台灣高中生很有主見

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
前總統馬英九邀請中國7所大學共40名師生，下午二時半抵達台北市的中山女子高級中學參訪，由馬英九率領參訪同學一同步入校園，其中馬龍（揮手者還親切的揮手致意。記者黃義書／攝影
前總統馬英九邀請中國7所大學共40名師生，下午二時半抵達台北市的中山女子高級中學參訪，由馬英九率領參訪同學一同步入校園，其中馬龍（揮手者還親切的揮手致意。記者黃義書／攝影

前總統馬英九邀請陸生團來台交流，今天抵台首站到中山女中，卻只參訪不交流，傳與教育部次長葉丙成憂高中心智未成熟有關。馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時，感謝葉丙成居中協助，也認為台灣國高中生都很有主見，因學生有考試需要，校園參訪活動以不打擾學生為主。

蕭旭岑表示，大陸師生團第一站到台灣最優秀高中之一中山女中，該校有很多傑出校友，同時是台灣最傑出高中，大陸頂尖大學師生來參訪台灣最優秀高中，是非常好的交流。畢竟兩岸未來是在青年，青年是兩岸未來交流的根基，高中生很快就會成長、念大學，他認為兩岸有這樣互動非常好。

蕭旭岑也說，特別感謝教育部次長葉丙成在中間的協助，馬英九基金會主動來向政府部門協調，基金會規畫沒有跟學生接觸，因為學生要準備期中考且在上課，安排校園參訪活動以不打擾學生為主。

蕭旭岑認為，台灣國高中生都很有主見、自己的想法，也能夠自己去判斷什麼是好的、對的。基金會安排行程，沒有考量這麼多，單純覺得兩岸青年都是幼苗，高中生、大學生都應該多交流，特別大陸有這麼多頂尖大學、優秀的大哥哥、大姊姊，有這樣接觸，對兩岸都是好事，「我們沒有特別去設限。」

蕭旭岑分享馬龍對台印象，馬龍非常高興，在春水堂喝了珍珠奶茶，也吃台灣有名的香菇肉燥麵，直說很好吃。蕭也指未來幾天會吃很多，還是要有點節制，馬龍則說自己身材保養很好。另外，馬龍表示對台灣印象非常好，在機場看到熱情粉絲，加上今天台北天氣特別好，覺得有春暖花開的感覺。

前總統馬英九邀請陸生團來台交流，今天抵台首站來到中山女中，過程只參訪、不交流。記者林佳彣／攝影
前總統馬英九邀請陸生團來台交流，今天抵台首站來到中山女中，過程只參訪、不交流。記者林佳彣／攝影

馬龍

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