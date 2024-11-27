陸生團不交流因「心智未成熟」？ 蕭旭岑：台灣高中生很有主見

前總統馬英九邀請陸生團來台交流，今天抵台首站到中山女中，卻只參訪不交流，傳與教育部次長葉丙成憂高中心智未成熟有關。馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時，感謝葉丙成居中協助，也認為台灣國高中生都很有主見，因學生有考試需要，校園參訪活動以不打擾學生為主。

蕭旭岑表示，大陸師生團第一站到台灣最優秀高中之一中山女中，該校有很多傑出校友，同時是台灣最傑出高中，大陸頂尖大學師生來參訪台灣最優秀高中，是非常好的交流。畢竟兩岸未來是在青年，青年是兩岸未來交流的根基，高中生很快就會成長、念大學，他認為兩岸有這樣互動非常好。

蕭旭岑也說，特別感謝教育部次長葉丙成在中間的協助，馬英九基金會主動來向政府部門協調，基金會規畫沒有跟學生接觸，因為學生要準備期中考且在上課，安排校園參訪活動以不打擾學生為主。

蕭旭岑認為，台灣國高中生都很有主見、自己的想法，也能夠自己去判斷什麼是好的、對的。基金會安排行程，沒有考量這麼多，單純覺得兩岸青年都是幼苗，高中生、大學生都應該多交流，特別大陸有這麼多頂尖大學、優秀的大哥哥、大姊姊，有這樣接觸，對兩岸都是好事，「我們沒有特別去設限。」