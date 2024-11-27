高中生心智不成熟陸生不交流？蕭旭岑：政府要更開放心胸

前總統馬英九邀請桌球名將馬龍和陸生團今中午抵台，首站參訪中山女中，僅安排參訪未舉行交流座談，國民黨立委賴士葆指是教育部政務次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟，因此不和學生座談。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，呼籲民進黨政府要用更開放的心胸，更開放兩岸交流讓，讓兩岸年輕人自然互動，這樣才能夠保護台灣和平交流才能保台。

蕭旭岑表示，國高中生都很有主見，也很有自己的想法，能夠自己去判斷什麼樣才是好的跟對的，所以在安排行程時沒有考量到這麼多，單純覺得說兩岸青年，不管是高中生大學生都應該多交流。

另，關於參訪學生團中有成員具有中共黨員背景，恐有統戰疑慮。蕭旭岑回應，「這真的是非常的可笑，台灣人難道都沒有那麼自信嗎？這麼怕被統戰嗎？民進黨因為自己沒有自信，又要阻絕年輕人去認識大陸的的朋友，真的覺得非常的悲哀，也是台灣的不幸。」

蕭旭岑說明，兩岸體制不同，大陸有將近一億人的中共黨員，這很平常，就像台灣人到大陸參訪，有民進黨、國民黨，也有民眾黨，蕭旭岑直言，「台灣的自由民主開放到哪裡去了？難道是在民進黨執政之下自由民主開放都是假的，事實上是這個想要把台灣的年輕人關起來，讓台灣的年輕人走不出去。我覺得這不是我們所樂見的。」

蕭旭岑也點名民進黨立委沈伯洋，「他這個黑熊學院到底在做什麼？黑熊是一門好生意哦，但是不見得對台灣有有幫助。」他呼籲綠色的政客不要去阻撓兩岸青年交流，不要去阻撓台灣青年更加認識大陸、更加認識世界。

蕭旭岑指出，抗中不能保台，兩岸和平交流才能保台。從馬英九總統執政的時候就是一個典範。這次排除萬難，也感謝陸委會跟教育部的支持哦，終於讓陸生團來，又有馬龍跟楊倩兩位奧運的金牌冠軍。他也再度呼籲民進黨政府要用更開放的心胸，更開放兩岸交流讓，讓兩岸年輕人自然互動，這樣才能夠保護台灣和平交流才能保台。

而關於教育部政務次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟，因此不和學生座談一事，教育部政務次長張廖萬堅在接受媒體訪問時表示，就他所知，行程當時是葉丙成去協調，當時跟陸委會討論的時候，大概有看了一下，應該還好很單純就同意。張廖萬堅表示，總統的演講裡面有提到只要是單純的教育文化交流就歡迎，呼應總統講法，大概在審查上面，看一下沒有特別奇怪的人，沒有特殊背景就會同意。