陸生團訪中山女高未安排座談 馬辦：不打擾學生考試

陸生團參訪中山女高未安排座談，外傳是因教育部有疑慮。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，跟政府部門協調過程中，沒有規劃訪團跟學生接觸，主要是學生要準備期中考，也在上課，就以不打擾學生為主，僅安排校園參訪活動。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團於今天訪台，包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人，一行人上午抵達台灣，並於下午2時30分，在前總統馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑的帶領下，到台北市中山女高進行參訪。

蕭旭岑接受媒體聯訪時表示，中午帶陸生團吃春水堂、台灣珍珠奶茶的發源地，馬龍、楊倩都有品嘗珍珠奶茶，還吃了滷味、香菇肉燥麵，都說很好吃。馬龍對台灣的印象很好，剛下飛機看到熱情粉絲，再加上今天天氣又特別好，來到台灣有春暖花開的感覺。

蕭旭岑指出，很高興這次陸生團第一站就到台灣最優秀的高中之一中山女高，讓大陸頂尖大學師生參訪是很好的交流。兩岸的未來在青年，青年是兩岸未來交往的根基，兩岸間能有這樣的互動，他認為非常好。

此次陸生團參訪中山女高未安排和學生座談，外傳是因為教育部認為高中生心智尚未成熟，蕭旭岑表示，在跟政府部門協調的過程中，沒有規劃訪團跟學生接觸，主要是學生要準備考試，也在上課，就以不打擾學生為主，僅安排校園參訪活動。

他說，台灣的國高中生都很有主見及自己的想法，能夠判斷什麼是好的、對的，安排行程時沒有考量這麼多，只單純覺得兩岸青年應該多交流。

媒體詢問，民進黨立委沈伯洋提及陸生團有共產黨身分，有統戰疑慮。蕭旭岑表示，這言論非常可笑，台灣人難道都沒有自信、這麼怕被統戰。民進黨沒有自信，又要阻絕年輕人認識大陸朋友，真的非常悲哀，也是台灣的不幸。他呼籲綠色政客不要阻撓兩岸青年交流。

陸生團成員是否都具有共產黨背景，蕭旭岑指出，兩岸體制不同，中國共產黨有將近1億名黨員，這很平常，而台灣的自由民主開放到哪裡去了，難道在民進黨執政下，自由民主開放都是假的，想要把台灣年輕人關起來，變成楚門的世界，讓台灣的年輕人走不出去，這並非大家所樂見。

蕭旭岑表示，抗中不能保台，兩岸和平交流才能保台。這次排除萬難，感謝陸委會、教育部的支持，終於讓陸生團來台，又有馬龍、楊倩2位奧運金牌，也會安排訪團到台中洲際棒球場去體驗棒球，進行體育交流，他呼籲民進黨政府要用更開放的心胸看待兩岸交流，讓兩岸年輕人自然互動，才能保護台灣。