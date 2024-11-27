快訊

前101董事長暗指「功勞都往身上攬」 賈永婕發聲回33字

獨／兩岸學術交流重要機制 暌違多年首度在台登場

懶人包／好市多黑色購物週Day 4優惠！黑五3C家電特價 空氣清淨機折4500、65吋電視便宜6千

影／陸生訪中山女中 馬龍親切揮手致意

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
馬英九基金會邀請中國7所大學共40名師生，下午抵達台北市的中山女子高級中學參訪，由馬英九率領參訪同學一同步入校園，其中馬龍（中）還親切的揮手致意。記者黃義書／攝影
馬英九基金會邀請中國7所大學共40名師生，下午抵達台北市的中山女子高級中學參訪，由馬英九率領參訪同學一同步入校園，其中馬龍（中）還親切的揮手致意。記者黃義書／攝影

馬英九基金會邀請中國7所大學共40名師生，上午11時左右的班機抵達台灣，其中包含奧運桌球金牌選手馬龍和射擊金牌楊倩。訪問團一行下午抵達台北市的中山女子高級中學參訪，校方也因事涉「敏感」未開放採訪。

但傳出因教育部次長葉丙成擔心高中心智未成熟，「比較敏感」，只安排「參訪」、不與學生「交流」。中山女高校長張云棻表示，學校正處段考期間，因此沒有安排學生交流活動；訪問團下午抵達學校後，由前總統馬英九率領參訪同學一同步入校園，其中馬龍還親切地揮手致意。

馬英九文教基金會執行長蕭旭岑表示，大陸頂尖大學的師生參訪台灣最優秀的高中是一個非常好的交流。兩岸的未來在青年也是兩岸交流的根基。蕭旭岑表示，特別感謝教育部次長葉丙成在中間的協助，協調過程中基金會主動與政府部門協調時，就規畫沒有與學生接觸，正好也是學生準備考試的期間。

蕭旭岑對於高中生「心智未成熟」的問題表示，台灣的高中生都很有主見、想法也能自己判斷什麼是好的、對的。行程安排並沒考量這麼多。只是單純覺得青年都是幼苗，在教育上不論是高中、大學生，都應該多交流，對兩岸都是好事。

馬英九基金會邀請中國7所大學共40名師生，下午二時半抵達台北市的中山女子高級中學參訪，由前總統馬英九（左二）率領參訪同學一同步入校園。記者黃義書／攝影
馬英九基金會邀請中國7所大學共40名師生，下午二時半抵達台北市的中山女子高級中學參訪，由前總統馬英九（左二）率領參訪同學一同步入校園。記者黃義書／攝影

中山女高 蕭旭岑 馬龍

延伸閱讀

台灣小吃太吸引人 馬龍訪台想吃夜市 楊倩期待正宗鳳梨酥

馬龍團訪台遭疑統戰 蕭旭岑直呼可笑揭保台作為

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

馬龍訪中山女高不交流理由...秦慧珠批太扯：汙辱學生？

相關新聞

馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

前總統馬英九邀請陸生團來台交流，其中也包含奧運金牌馬龍等運動員，首站來到中山女中，吸引粉絲到校門口想要一睹風采。馬龍在抵...

馬龍不交流因「高中生心智未成熟」？ 葉丙成：我沒有說

前總統馬英九邀請桌球名將馬龍和陸生團今中午抵台，第一站將前往北市中山女中。協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆說，教育...

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

前總統馬英九邀請桌球名將馬龍和陸生團今天中午抵台，第一站將前往北市中山女中。不過，協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆...

馬龍等陸生團訪台引疑慮 球迷認為體育交流都是好事

前總統馬英九邀請陸生團來台交流，其中也包含奧運金牌馬龍等運動員。馬龍在台灣擁有不少粉絲，首日參訪中山女中吸引大批粉絲到場...

馬龍訪台遭綠營質疑 李明賢轟：核准的陸委會也被統戰了嗎？

奧運桌球金牌馬龍和陸生團訪台，第一站參訪中山女中，不過不與學生交流。國民黨議員李明賢今天也質疑，馬龍等人來台參訪，部分綠...

陸生團不交流因「心智未成熟」？ 蕭旭岑：台灣高中生很有主見

前總統馬英九邀請陸生團來台交流，今天抵台首站到中山女中，卻只參訪不交流，傳與教育部次長葉丙成憂高中心智未成熟有關。馬英九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。