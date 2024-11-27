影／陸生訪中山女中 馬龍親切揮手致意
馬英九基金會邀請中國7所大學共40名師生，上午11時左右的班機抵達台灣，其中包含奧運桌球金牌選手馬龍和射擊金牌楊倩。訪問團一行下午抵達台北市的中山女子高級中學參訪，校方也因事涉「敏感」未開放採訪。
但傳出因教育部次長葉丙成擔心高中心智未成熟，「比較敏感」，只安排「參訪」、不與學生「交流」。中山女高校長張云棻表示，學校正處段考期間，因此沒有安排學生交流活動；訪問團下午抵達學校後，由前總統馬英九率領參訪同學一同步入校園，其中馬龍還親切地揮手致意。
馬英九文教基金會執行長蕭旭岑表示，大陸頂尖大學的師生參訪台灣最優秀的高中是一個非常好的交流。兩岸的未來在青年也是兩岸交流的根基。蕭旭岑表示，特別感謝教育部次長葉丙成在中間的協助，協調過程中基金會主動與政府部門協調時，就規畫沒有與學生接觸，正好也是學生準備考試的期間。
蕭旭岑對於高中生「心智未成熟」的問題表示，台灣的高中生都很有主見、想法也能自己判斷什麼是好的、對的。行程安排並沒考量這麼多。只是單純覺得青年都是幼苗，在教育上不論是高中、大學生，都應該多交流，對兩岸都是好事。
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