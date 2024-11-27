台灣小吃太吸引人 馬龍訪台想逛夜市、楊倩想嘗正宗鳳梨酥

大陸奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊冠軍楊倩27日起訪問台灣。馬龍行前表示非常想要嘗嘗台灣夜市小吃，對日月潭、台北故宮都很嚮往，也希望能夠體驗棒球運動，並相信此次交流能與台灣學生坦誠相待、建立彼此信任。楊倩則表示，想嘗嘗台灣當地的正宗的鳳梨酥。

馬英九基金會邀請大陸七所大專院校共40名師生，27日起訪問台灣。 根據公布的行程，此行計畫9天8夜，訪問團將與台灣六所大學交流，並參訪台灣著名景點。

大陸央視旗下新媒體帳號「日月潭天」報導，馬龍指出，還是非常開心也非常期待，自己是第一次到台灣，首先也希望能夠更多的去了解不同的地方，不同的風景，包括不同的小吃也好，「對台灣還是有一點嚮往！」

談到台灣美食，馬龍也稱，經常有時候看到台灣的夜市的小吃，自己每一樣都想嘗一嘗，看一看。也希望能夠真正的日月潭看一看，能夠拍一些好看照片，然後與家人、朋友們一起分享。不光是日月潭，包括對於台北故宮、陽明山這些景點，都還是非常期待，希望能夠親臨現場去夠感受。

馬龍還說，其實跟台灣的桌球運動員，也是比較熟悉。無論是之前的莊智淵、林昀儒還是鄭怡靜，大家私底下都是非常好的朋友，「當然他們也知道我要去台灣的時候，也邀請會不會有機會大家一起吃吃飯，或是去逛一逛。」

對於體驗棒球，馬龍稱，除了桌球，各種體育項目還都挺喜歡。對於棒球可能了解的並不是很多，所以也希望有機會去體驗一下。

馬龍也強調，這次還有一個學生的身分去到台灣，跟台灣學生一起交流互動，當然還有桌球的互動。「感謝台灣學生對我們的認可或者喜愛，我也希望我們的到來能夠讓大家能夠有更深的交流，能夠坦誠相待，建立彼此的信任，所以我也希望、我也相信這次台灣行會是一次非常精彩的交流活動。」

楊倩則表示，非常開心能夠參與到本次行程，看到行程好像有要去日月潭，小學的時候應該學過一篇課文，之前有看到說日月潭好像還叫龍湖，很好奇為什麼會叫這個名字。

楊倩也說，一定會拍很多漂亮的照片，包括邀去台灣的學校，其實還是蠻期待能夠跟各個學校裡面的同學們有一些交流，也希望能夠交到一些好朋友。「朋友也有跟我說台灣小吃都特別好吃，也非常推薦我去嘗嘗台灣當地的正宗的鳳梨酥。」

楊倩也稱，對棒球不是特別了解，但也非常期待，能夠體驗到一個自己從來沒有接觸過運動項目，如果可以的話，如果可以去嘗試一下。台灣的朋友們有什麼對射擊感興趣，或者是有一些好奇的點，也很高興為大家分享。