馬龍團訪台遭疑統戰 蕭旭岑直呼可笑揭保台作為
馬英九基金會邀請40名大陸師生來台交流，也包含奧運桌球金牌馬龍、射擊金牌楊倩，遭民進黨立委沈伯洋質疑統戰。訪團今天抵台首站參訪北市中山女高，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，非常可笑，也認為抗中不能保台，兩岸和平交流才能保台。
對於沈伯洋疑慮，蕭旭岑直呼「真的非常可笑」，台灣人難道都沒有自信？這麼怕被統戰？馬英九基金會去年安排大陸同學到台灣，他們統戰了誰？民進黨因為自己沒自信，又要阻絕我們年輕人去認識大陸朋友，他直言真的非常悲哀，也是台灣的不幸。
蕭旭岑說，沈伯洋的黑熊學院是一門好生意，但是不見得對台灣有幫助，他也呼籲綠色政客，不要去阻撓兩岸青年交流，不要去阻撓台灣青年更加認識大陸、世界。
此次訪團部分成員具有共產黨身分，蕭旭岑表示，兩岸體制不同，大陸有近1億名中共黨員是很平常，台灣人到大陸參訪，有國民黨、民進黨、民眾黨，難道大陸也覺得你是什麼黨就不能來？
蕭旭岑說，台灣的自由、民主、開放到哪裡去了？難道是在民進黨執政之下，自由開放民主都是假的？事實上，是想要把台灣年輕人關起來，變成楚門的世界，讓台灣年輕人走不出去，這不是我們所樂見的。
「抗中不能保台，兩岸和平交流才能保台」，蕭旭岑指出，從馬英九總統執政就是一個典範，馬英九基金會這次排除萬難，也感謝陸委會和教育部支持，終於讓陸生團來，又有馬龍、楊倩兩位奧運金牌冠軍體育交流，還會安排他們到台中洲際棒球場去體驗棒球，中華隊剛拿到世界冠軍，冠軍對冠軍，難道不是好事嗎？
蕭旭岑認為兩岸交流，體育不是共同語言嗎？為什麼會那麼害怕？他再度呼籲民進黨政府，要用更開放的心胸，讓兩岸年輕人自然互動，這樣才能保護台灣，和平交流才能保台。
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