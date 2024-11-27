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馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

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馬龍抵中山女中親切揮手打招呼 對台印象有「春暖花開」的感覺

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
馬龍（中）抵達中山女中門口，向記者及粉絲揮手打招呼。記者陳湘瑾／攝影
馬龍（中）抵達中山女中門口，向記者及粉絲揮手打招呼。記者陳湘瑾／攝影

前總統馬英九邀請陸生團來台交流，其中也包含奧運金牌馬龍等運動員，首站來到中山女中，吸引粉絲到校門口想要一睹風采。馬龍在抵達校門口時親切和媒體及粉絲揮手打招呼。馬英九基金會執行長蕭旭岑也分享馬龍對台灣的第一印象。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，這次大陸師生團第一站就到台灣最優秀的高中之一中山女中，中山女中有很多傑出的校友，也是台灣最傑出的高中，能夠讓大陸這麼頂尖的大學的師生來參訪我們台灣最優秀的高中，是一個非常好的交流。

蕭旭岑表示，兩岸的未來是在青年，青年是兩岸未來交流的根基，「高中生很快就會成長念大學，這樣兩岸之間的互動，我覺得是非常好。」

關於這次前往中山女中只參訪不交流，蕭旭岑回應，馬英九基金會主動跟政府部門協調的時候，規劃是沒有跟學生接觸。因為今天剛好他們要準備期中考，有考試的需要，而且也在上課，就以不打擾學生為主，安排校園的參訪活動。

而關於馬龍對台灣的印象，蕭旭岑分享，馬龍非常高興，剛剛吃春水堂時，喝了快一杯的珍珠奶茶，也吃了香菇肉臊麵，台灣口味的，因為馬龍是東北人，他說很好吃。

蕭旭岑也提到，馬龍對台灣印象非常好，到機場看到這麼熱情的粉絲，在飛機來幾個小時前就在排隊，加上今天台北天氣又特別好，所以馬龍真的覺得來到台灣有春暖花開的感覺。

陸生團抵達中山女中前，校內學生在校門口附近集合。記者陳湘瑾／攝影
陸生團抵達中山女中前，校內學生在校門口附近集合。記者陳湘瑾／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑說明參訪情況。記者陳湘瑾／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑說明參訪情況。記者陳湘瑾／攝影
前總統馬英九率陸生團，走進中山女中參訪。記者陳湘瑾／攝影
前總統馬英九率陸生團，走進中山女中參訪。記者陳湘瑾／攝影

馬龍

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