想一睹馬龍風采 粉絲趕場赴中山女中校門守候

馬英九基金會邀請陸生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人，訪問團今日上午11時14分抵達台灣後，第一站就是前往台北市中山女中參訪和交流。馬龍一行預計下午兩點半抵達中山女中，但有家住附近的民眾中午就早早到現場守候，還有粉絲上午先去桃園機場接機，隨後又趕場到中山女中，希望一睹馬龍風采。

馬龍是大陸體壇傳奇人物之一，是中國隊奧運史上首位「六金王」，加上其外型帥氣因此擁有不少粉絲。對於馬龍此次隨團來台，還有網友在小紅書上組成馬龍追星群組，分享馬龍此行在台九天八夜行程，目前群組已有200多人。還有高中生考完段考，馬上從板橋趕到中山女中校門口，想將小禮物送給馬龍。