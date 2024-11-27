【重磅快評】葉丙成不敢明說 卻已戳破賴清德的假面具

前總統馬英九邀請奧運桌球金牌馬龍及大陸高校師生團訪台，第一站是中山女中，藍委指陸生團在中山女中只參訪、不交流，主要是教育部次長葉丙成擔心高中生心智未成熟；儘管葉否認這樣說，但陸委會已評估訪問團沒有國安疑慮，葉不讓雙方交流，反而戳破總統賴清德的假面具，原來520就職所提重啟陸生來台就學，根本是假話。

馬龍來台訪問，不少球迷引頸企盼，馬龍也希望此行不光是以運動員的身分，也以大學生身分和大家交流。遺憾的是，陸生團來台第一站只能參觀，不能交流，居中協調參訪行程的藍委賴士葆爆料，主要是教育部次長葉丙成在協調會中表示，他擔心高中生心智年齡比較小，如果要與陸生座談，「 比較敏感」，要儘量避免干擾。

高中生心智年齡比較小，但未必不宜與陸生團交流座談；總統賴清德、前總統蔡英文就很喜歡和高中生交流，雖然賴清德的「直球對決」被批幼稚、誤導，甚至胡亂套接，但也沒人說高中生就不適宜交流。況且陸生團來台，陸委會早有所評估，認為交流活動內容沒有國安疑慮，陸委會樂見交流。

藍委說葉丙成認為高中生「比較敏感」，不知道指的是那一個部分？如果是國安的疑慮，既有陸委會的評估，葉次長固然是學有專精的學者，但管到國安，未免就撈過界了。

葉丙成事後澄清，說他當時只是提醒高中生和大學生不一樣，背後還有監護人等意見，參訪活動建議不要打斷學生上課，「沒有說是因心智年齡未成熟」；葉丙成有沒有說「心智未成熟」，已成羅生門，但不讓雙方交流是事實，葉的「提醒」無非是擔心統戰，只是葉丙成不敢像沈伯洋一樣明說罷了。

由此觀之，葉次長心裡應該也是認同綠委沈泊洋，認為對共產黨員來說，所有交流都是統戰的一部分，葉、沈的內心深處除了恐共，對民主政治更嚴重缺乏自信，包括對中山女中的學生。

這也解釋，為何在陸生團抵台前夕，竟有不具名官員要刻意洩漏訪問團員的個資，目的自然是在阻擋兩岸良性交流，並抹紅在野黨，獲取政治利益。

但矛盾的是，如果陸生如此恐怖，賴清德卻在大選期間釋放善意，即使當時在台陸生已所剩無幾，他卻在民進黨中常會上主張不管依醫療人權或防疫角度來看，陸生都應比照外籍生納入健保，這是應該走的方向。

甚至，賴清德當選總統後，又在就職演說中提到要重啟大陸學位生來台就學，以追求兩岸和平共榮；如今陸生團排除萬難來台參訪，葉丙成不讓雙方交流，沈泊洋說他們是來統戰的，連參訪團都要防成這樣，大陸學位生還有來台的可能嗎？賴清德的520談話還當真的嗎？