陸生團抵台訪問 馬龍：想品嚐台灣美食到處看看

馬英九基金會邀請陸生團訪台，訪問團今天上午抵達桃機，奧運桌球6金選手馬龍表示，想到處看看並品嚐台灣美食。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，兩岸青年交流一定要繼續做。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團於今天訪台，包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人，一行人在上午11時19分抵達台灣。

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受媒體聯訪表示，在兩岸關係低迷的時候，有大陸最頂尖的幾所大學師生，還有2名奧運金牌冠軍馬龍與楊倩，這麼重要的訪問團來，令人振奮，代表無論兩岸關係再怎麼低迷，體育或是說兩岸青年交流，永遠都是兩岸共同的話題與語言。

蕭旭岑指出，基金會努力推動兩岸青年交流，讓氣氛活絡起來，希望能回到過去前總統馬英九執政時陸生來台的榮景，他認為，青年交流是兩岸未來的根基，只有這樣，才能夠避免兩岸走向衝突。

蕭旭岑也對賴清德政府能同意陸生團來台表達感謝，他指出，接下來幾天除了會到國內6所大學，下午也會到中山女中參訪。

蕭旭岑說，此行也會安排一場棒球體驗，台灣棒球隊剛拿到世界冠軍，讓「金牌對金牌，冠軍對冠軍」，希望讓馬龍、楊倩也能下場體驗棒球，讓台灣的棒球文化能傳到大陸去，讓這些大陸同學把台灣棒球的美也傳到大陸的親朋好友。

蕭旭岑指出，這是兩岸最好的交流跟語言，比各種形式上的對抗都還要珍貴，「寧願要打球，不要打仗」，兩岸青年交流一定要繼續做。

蕭旭岑說，兩岸的青年是國家的幼苗，兩岸的大學生跟高中生都非常需要認識彼此，今天讓這麼多頂尖大陸同學到台灣接觸高中，他覺得也有意義。

對於記者詢問是否有和台灣桌球一哥林昀儒聯絡，甚至進行一場友誼賽，馬龍說，沒有特別聯繫，是否能夠進行友誼賽要看行程安排。他有特別為參訪學校學生準備小禮物，這是他第一次到台灣，「什麼都想吃吃看，哪裡都想去看看。」

楊倩則表示，她也想要到處看看。