馬龍訪中山女高不交流理由...秦慧珠批太扯：汙辱學生？

奧運桌球金牌馬龍和陸生團今午抵台，第一站參訪北市中山女中，不過不與學生交流，傳出理由是擔心高中心智未成熟「比較敏感」。國民黨議員秦慧珠批「太扯」，質疑這是汙辱中山女高？「交流互動一下就會被統戰，我們這些人都是紙糊的？」

前總統馬英九邀桌球名將馬龍等抵台交流，不過第一站前往中山女中，協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆說，今陸生團中山女中只參訪，不與學生做交流，主要是因為教育部次長葉丙成擔心高中心智未成熟，「比較敏感」。

秦慧珠說，聽到這個理由「我有點傻眼」。她認為，馬英九邀請的參訪團都有事先申請報備，陸委會也批准，報備內容都很詳細包括幾點到幾點做什麼，不過既然陸委會准許，卻又下禁令不准與學生交流，如果只有參訪人家何必去高中參訪？去高中不就是要與學生交流？難道是去看建築？是看校長？

秦慧珠認為，這樣的理由很可笑、也很扯，感覺給人家穿小鞋，讓人家來還設置重重障礙，顯得台灣「小鼻子小眼睛」。

另外，不與學生交流原因是擔心學生心智未成熟「比較敏感」？秦慧珠說，中山女高的高三學生都已經滿18歲，且法定18歲已成年，怎麼還會認為18歲心智未成熟？不可以兩岸交流？「交流一下，互動一下，中山女高全體學生就會被統戰？我們這些人都是紙糊的？」陸委會是在汙辱中山女高學生嗎？

至於擔心統戰，秦說，難道去交流個半小時「就會被赤化？」這不是很好笑。