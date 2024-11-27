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陸生團抵台 國台辦：樂見兩岸青年常來常往

中央社／ 北京27日電

針對馬英九文教基金會邀請中國大陸大學師生訪問團中午抵台交流，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天說，陸方一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，樂見兩岸青年「常來常往、走近走親」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時，作上述表示。

陳斌華說，這次訪問是兩岸年輕人的「青春之約」和「雙向奔赴」，台灣各界特別是青年學子「對此非常期盼」。大陸大學師生訪問團，顧名思義，就是高校（大專院校）青年學生交流。

他表示，陸方希望兩岸各界共同努力，讓兩岸青年交流回歸「青春昂揚、活力四射的底色」，也希望訪問團在台交流參訪一切順利。期待兩岸青年學生能借此機會加強交流互動、增進相互了解、深化彼此友誼。

陳斌華說，兩岸青年是推動兩岸關係發展最活躍、最積極的因素，理應受到兩岸各界的大力支持。陸方將一如既往推動兩岸青年交流，持續為兩岸青年互學互鑑、交流交心搭建更多平台、創造更多機會，讓兩岸青年在交流交往交融中「越走越近、越走越親」。

由北京清華大學中共黨委書記、校務委員會主任邱勇擔任團長、7所大學共40名師生組成、內含奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩等人的中國大陸大學師生赴台訪問團，今天中午抵達台灣，將與台灣6所大學和1所高中展開交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。

國台辦 奧運 陳斌華 馬龍

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