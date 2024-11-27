馬龍不交流因「高中生心智未成熟」？ 葉丙成：我沒有說

前總統馬英九邀請桌球名將馬龍和陸生團今中午抵台，第一站將前往北市中山女中。協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆說，教育部政務次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟，因此不和學生座談，葉丙成則表示，馬辦的參訪行程先前早都已經決議，中山女高行程只參訪、不交流，當時只提醒不要影響學生上課作息。

賴士葆說，陸生團到中山女高參訪很有意義，因為學校不但有百年建築，更是前總統蔡英文的母校；不過，葉丙成在他7日主持的協調會中卻表示，擔心高中學生的心智年齡比較小，如果要與陸生團座談，比較敏感，恐怕家長也會有所反應，況且在上課期間，還是要儘量避免干擾。

對於葉丙成的擔憂，賴士葆說，馬英九基金會執行長蕭旭岑當場允諾，訪問團在中山女中不會影響學校作息，也不會與學生座談。

葉丙成稍早接受本報電訪時表示，教育部當時依循往年案例和馬英九基金會展開討論，過去學校要招待參訪陸生，都會要求接待、參訪學校提供流程、接待同意書等文件，又因聯席會審查兩周開一次，若當時跨部會聯席審查沒過參訪會來不及，馬辦也很擔心，因此當時也特別提醒中山女高，要把該檢具的資料提供給教育部。

葉丙成也說，當時在聯席會上是提醒，高中生和大學生不一樣，高中生畢竟多數人尚未成年，背後也還有監護人等意見，不像大學生行為自由，因此只是提醒，家長比較在乎學生課業，參訪活動建議不要打斷學生上課，「沒有說是因心智年齡未成熟」。

葉丙成表示，當時只是先提醒，而馬英九基金會也隨即表示，一開始就沒有規畫要和中山女高學生交流，只是參訪校史館等。馬英九辦公室的流程早都決定了，不是原先安排交流後被教育部拒絕，「不是這樣的。」