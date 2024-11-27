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奧運金牌馬龍、楊倩來了 下午預計參訪中山女中
馬英九基金會邀請陸生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人，訪問團搭乘中國國際航空CA-185航班於今天上午11時14分抵達台灣，預計停留九天八夜，12月5日離台。
馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，去年就曾邀請大陸師生來台，今年兩岸關係依舊低迷，今年再次邀請大陸師生來台，讓兩岸的年輕人交流，感受台灣人民溫暖、善良的善意，兩岸不是劍拔弩張，不需要走向衝突。
馬辦日前公布陸生團預計參訪中山女中、政治大學、陽明交通大學、文化大學、長庚大學、台灣大學、清華大學。此外，訪團也將造訪林安泰古厝、台北孔廟、故宮、台北101等、日月潭、台塑企業文物館、淡水滬尾砲台、紅毛城、新竹科學園區探索館、台積創新館等景點。還安排棒球體驗營，體驗台灣的棒球文化。
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