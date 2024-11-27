奧運金牌馬龍、楊倩來了 下午預計參訪中山女中

馬英九基金會邀請陸生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人，訪問團搭乘中國國際航空CA-185航班於今天上午11時14分抵達台灣，預計停留九天八夜，12月5日離台。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，去年就曾邀請大陸師生來台，今年兩岸關係依舊低迷，今年再次邀請大陸師生來台，讓兩岸的年輕人交流，感受台灣人民溫暖、善良的善意，兩岸不是劍拔弩張，不需要走向衝突。