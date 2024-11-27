馬辦邀大陸師生訪台被指統戰 國台辦：到底在怕什麼？

馬英九基金會邀請一批大陸師生訪台27日抵達，但有媒體引述我方知情官員說法，抨擊這些學生有中共黨員或共青團員身分，根本是來台統戰，對此大陸國台辦27日反駁，並質疑說「不知道島內這些人到底在怕什麼？」

大陸國台辦發言人陳斌華27日上午在記者會上回應大陸師生訪台被指統戰一事，表示大陸高校師生訪問團，顧名思義，就是高校青年學生交流。「不知道島內這些人到底在怕什麼？他們到底是想讓兩岸青年交流還是交惡？」，他提到，希望兩岸各界共同努力，「讓兩岸青年交流回歸青春昂揚、活力四射的底色，也希望訪問團在台交流參訪一切順利」。

對於這一訪團，陳斌華也提及，係由北京清華大學黨委書記、校務委員會主任邱勇院士擔任團長、7所高校共40名師生組成，將與台灣6所高校和1所高中開展交流，並參訪台灣有關歷史文化古蹟。「希望訪問團在台一切順利，期待兩岸青年學生能借此機會加強交流互動、增進相互了解、深化彼此友誼」。

陳斌華強調，兩岸青年是推動兩岸關係發展最活躍、最積極的因素，理應受到兩岸各界的大力支持。「我們將一如既往推動兩岸青年交流，持續為兩岸青年互學互鑒、交流交心搭建更多平台、創造更多機會」。

而就海軍退役少校呂禮詩日前在珠海航展受訪表示想讓台灣民眾知道「我們中國有多強」，在台灣引起不少爭議，有立委提案要刪其退休俸，對此陳斌華說，「不清楚提案的民進黨民意代表是否看過一部台灣老電影《八百壯士》，唱過影片中的插曲《中國一定強》，但我知道許許多多台灣同胞都受過做堂堂正正中國人的教育，曾經心潮澎湃地高唱過《中國一定強》，抒發過對中國富強、民族復興的熱切期盼」。

他強調，呂禮詩參觀珠海航展後的感言「發自肺腑，表達了真摯的民族情懷，引發了兩岸同胞強烈共鳴」。並批評民進黨民意代表的「跳樑行為」，「不僅戳破了他們標榜的所謂『民主自由』、『言論自由』的謊言，也暴露了他們面對大陸強大實力的恐懼」。