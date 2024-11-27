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馬龍團只參訪不交流因「高中心智未成熟」？中山女高回應了
前總統馬英九邀請桌球名將馬龍和陸生團訪台，今天中午抵達，首站前往北市中山女高，但傳出因教育部次長葉丙成擔心高中心智未成熟，「比較敏感」，只安排參訪、不與學生做交流。中山女高校長張云棻表示，學校明天段考，因此沒有安排學生交流活動；訪問團預計下午2點多抵達學校、4點多離開。
張云棻說，今日交流是整個訪問團，而非針對與馬龍個人交流，最初接獲資訊是對方欲參觀一所台灣特色名校，中山女高師生對此是以一單純的教育角度來看待，如同過往與其他國家的國際交流，能被安排為訪問團行程之一，備感榮幸。
張云棻提到，中山女高是科技教育的領導學校，也是台灣歷史悠久的學校。今天安排訪問團體驗融入科技元素的體育教學「虛擬高爾夫球場」，這是學校一直在做的課程教學，即使下雨天上課也不受天候影響。
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