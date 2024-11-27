官員放話指陸生統戰 朱立倫：請賴政府停止杯葛小動作

馬英九基金會邀請的陸生團今天抵台，不具名官員涉嫌洩露陸生團成員個資並質疑對岸藉此統戰。國民黨主席朱立倫今天表示，阻擋兩岸交流，抹紅在野黨，不會改善兩岸關係，也不會讓台灣變好，呼籲賴清德政府停止搞小動作，真正做些對中華民國未來有幫助的事。

國民黨表示，陸生團抵台前夕，不具名官員特意洩漏訪問團員個資，但其實陸生具備中共黨員或共青團身分實在不足為奇。綠營藉此大做文章，顯然就是刻意要阻擋兩岸交流，並再次抹紅在野黨，此舉展現出民進黨的心態卑劣與毫無自信，令人深感不齒。

朱立倫強調，民進黨若只想繼續打「抗中保台」謀取政治利益，不希望兩岸交流，就請勇敢說出來。賴清德政府既然許可陸生團來台，就不應默許小動作阻擋兩岸交流。他呼籲徹查違反個資的放話者，不容許洩漏個資來做政治操弄。

朱立倫高度肯定陸生團來台，也感謝馬前總統對於兩岸青年交流的用心與貢獻，認為對深化兩岸關係、國際青年交流有正面幫助。國民黨主張「雙D戰略」，強化國防也要交流對話，才能真正的保衛台灣、確保區域安全。