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今中午抵台 馬龍 : 對台灣有些嚮往期待和大家交流

聯合報／ 記者陳洛薇／台北即時報導
前總統馬英九邀請大陸學生訪台，奧運桌球「六金」得主馬龍也將同行，成最大亮點。（新華社）
前總統馬英九邀請大陸學生訪台，奧運桌球「六金」得主馬龍也將同行，成最大亮點。（新華社）

前總統馬英九邀請奧運桌球金牌馬龍、射擊金牌楊倩及大陸高校師生團訪問台灣，今天中午抵台，即將展開台灣行。馬龍表示，自己對台灣有些嚮往，也期待以大學生的身分和大家交流。國內喜愛馬龍的民眾很多，馬英九基金會透露，最近不少馬龍迷致電辦公室，希望能多安排桌球觀摩，大家既期待又興奮。 

馬龍出發前接受大陸媒體訪問表示，之前自己去過很多國家或地區也都有一些了解，但是對台灣其實還是有一些嚮往，可能是從電視上或課本上了解到，所以這次也很想實地去看看，當然對台灣美食，自己也已經期待很久。

馬龍說 : 「這次不光是以運動員的身分，也以大學生的身分和大家交流，我覺得這樣可能大家感覺更親切一點。」

陸生團由北京清華大學教務委員會主任邱勇率團，預計11月27日抵台，12月5日離境，此行將訪問台大、政大、（新竹）清大、陽明交大、長庚、文化等六所大學與台北市立中山女中。訪問團也將參訪日月潭、台北故宮博物院、九份、林安泰古厝、台北故宮、孔廟、101大廈、淡水古蹟博物館等景點並參訪企業。

馬龍

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