馬英九邀陸生訪台 陸委會：申請目的看來無國安疑慮

馬英九基金會邀請陸生團今抵台，但訪問團抵台前夕，有媒體報導陸生團成員為共青團員與共產黨員，引發統戰質疑。陸委會副主委沈有忠表示，從訪問團申請的項目看來，沒有太多可能違反國安的疑慮。不過民進黨立委沈伯洋抨擊，對共產黨來說所有的交流都是統戰的一部分。

沈有忠表示，從訪問團申請的交流活動內容項目看來，沒有太多可能違反國安的疑慮，只要若符合入境申請內容，陸委會都是按照標準受理申請。沈有忠說，如果來台交流的申請內容符合規定，陸委會還是樂見其成兩岸交流，希望訪問團在台期間按照行程和申請內容交流。

他強調，關於送件的內容就是按照標準程序審查，希望交流團體的言行、後續情形按照送件的內容活動。

不過民進黨立委沈伯洋仍舊質疑，不要以為運動歸運動，對共產黨來說，所有的交流都是統戰的一部分，他們有政治目的，不管是刺探情報、吸收對共產黨有好感的人，這些都是寫在教科書上的行為，不可不慎。

沈伯洋批評，從馬英九開放陸客自由行以來，老早就有退役解放軍人士來台，更何況現在有共產黨員來。他指出，由於現在法律規定只有特定情況才會禁止他們來台，這是法規的重要疏漏，所以他一直希望通過修法，陸委會審查時於法有據。否則假如於法無據就禁止，就可能淪為被在野黨攻擊的把柄。

對於馬英九基金會執行長蕭旭岑說「有中共黨員身分不足為奇，這與有民進黨身分的台灣民眾去大陸有何不同？」沈伯洋批評蕭旭岑的腦袋顯然不清楚。中國宣稱要併吞台灣，共產黨的任務就包含統戰、竊取我國防機密、經濟統戰等，這些都是共產黨員肩負的任務，所以對共產黨來台要審慎以對。