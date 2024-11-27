勞保財務政府最終責任入法 勞團：洪部長不要反對

民眾黨立委林國成昨舉行公聽會，與會立委與各方代表多認為政府負最終支付責任入法，才能讓勞工真正安心。立委、勞團更點名勞動部長洪申翰任立委時曾連署支持提案，「洪立委贊成入法，洪部長不要來反對。」

林國成表示，全國一千多萬名勞工面臨勞保財務結構問題，撥補應常態化、給付確定化，將政府最終支付責任入法。

立委王育敏說，勞保年金潛藏債務高達十點二九兆，有人估算，每年撥補金額須高達五千四百億元才能損益衡平，如果民進黨政府要採撥補制，必須誠實跟外界交代撥補規模。

立委陳昭姿說，洪申翰二○二○年擔任立委時期，曾連署支持勞保條例修法、明定政府付最終支付責任的提案，當上部長應記得連署初衷。

台大國發兼任副教授辛炳隆表示，大家都清楚勞保財務狀況不ＯＫ，他不反對政府負最終支付責任入法，但政府撥補的穩定財源從何而來？日本是靠消費稅，台灣若增加營業稅可接受嗎？

全國勞工聯合總工會理事長林恩豪說，當初法案連署人之一的洪申翰如今是勞動部長，可說立法、行政方向一致，這是沒有爭議的法案。

勞動部勞動保險司長陳美女回應，會將意見納入審酌。財政部政次李慶華則說，撥補入法須考量政府財政能力。