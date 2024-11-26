曾連署勞保財務「政府最終責任入法」 藍白委：洪申翰部長呢？

民眾黨立委林國成今舉行「勞保財務政府最終責任入法」公聽會，與會立委、專家學者、勞工代表多認為政府負最終支付責任入法，才能讓勞工真正安心。幾名立委、勞團甚至點名勞動部長洪申翰任立委時期曾連署支持提案，「洪立委贊成入法，洪部長不要來反對。」

林國成表示，全國一千多萬名全國勞工面臨勞保財務結構問題，每天提心吊膽勞保基金用罄，因此他認為應撥補常態化、給付確定化，才提案修正勞工保險條例第66條及69條，將政府最終支付責任入法，確保勞保制度永續存在、保障勞工退休權益，勞工要的其實不多，要看到政府負給付最終責任才能安心。

林國成指出，今天看起來是藍白兩黨在推動修法，事實上，連署的包括民進黨立委王世堅、洪申翰都認同撥補、最終責任入法，「洪立委贊成入法，洪部長不要來反對。」

立委王育敏則說，根據勞保精算報告，勞保年金潛藏債務高達10.29兆，如果現在賴政府採取作為就是撥補，撥補金額、力道恐怕要更大才能防止入不敷出。有人估算，若延續勞保制度40年以上，每年撥補金額必須高達5400億元才能損益衡平，去年1200億元撥補額度，坦白講還是不夠。

王育敏說，未來政府必須確定會負起最終支付責任，如果民進黨政府要採撥補制，必須誠實跟外界交代目前撥補金額遠遠不足，不會只需要每年撥補1000億、1200億元，撥補規模必須遠大於此，前任短命勞動部長何佩珊曾說撥補就是改革，新勞動部長洪申翰是否抱持相同立場？

立委陳昭姿說，賴總統520就職典禮重申「只要政府在，勞保絕對不會倒」但政府任期有限，甚至也可能承諾跳票，何佩珊曾定調撥補就是改革，卻不敢直接承諾政府最終支付責任入法，面對勞工訴求閃躲處理，但只要沒有白紙黑紙，勞工每天都會提心吊膽。她也說，洪申翰2020年擔任立委時期，曾連署支持勞保條例修法、明定政府付最終支付責任的提案，當上部長應記得連署初衷。

台大國發兼任副教授辛炳隆表示，大家都清楚勞保財務狀況不OK，除長期勞保潛藏債務問題，另一個短期的勞保基金現金餘額更迫在眉梢，這幾年已經透過政府撥補、基金報酬率挹注水位，讓水位不減反增。他不反對政府負最終支付責任入法，但政府撥補金額的穩定財源從何而來？必須再好好討論，也要考量政府財政能力，日本是靠消費稅，台灣若增加營業稅可接受嗎？

全國職業總工會理事長楊芸蘋指出，勞保年金精神是社會保障，唯有政府承諾，才能增強民眾對制度的信心，促進社會安定，也可避免系統性風險，畢竟當勞保發生破產危機，不僅是數百萬名勞工權益受損，也會引發金融市場、社會經濟結構的連鎖效應，再者也涉及社會公平正義，勞工長達數十年工作生涯持續繳納保費，若基金財務出問題卻沒人負責，受害的將是最需要保障的弱勢群體。

她強調，勞保年改一定要謹慎、細膩處理，要讓制度永續需要配套，透過調整保費費率、延後退休年齡會推行多層次年金制度，才能建立一個長久穩定的社會保障系統。楊芸蘋另提及，原則上所得替代率1.55%不太可能變更，應思考除提高保費，還有沒有其他麼募集資金的方式。

全國勞工聯合總工會理事長林恩豪說，政府從上到下、勞動部新聞稿都宣示政府會負最終支付責任，但勞工最擔心會不會只聞樓梯響、沒有落實。當初法案連署人之一的洪申翰如今是勞動部長，可說立法、行政方向一致，這是沒有爭議的法案，期待趕快通過，讓所有勞工安心工作、安穩退休。

勞動部勞動保險司司長陳美女回應，會將今天意見納入審酌，勞動部也持續將朝鼓勵中高齡者與高齡者續留職場並持續參加勞保、強化納保跟給付審核、多元基金投資等行政作為，維持制度穩定運作。財政部政次李慶華則說，撥補入法須考量政府財政能力，還需考量衡平性，其他社會保險是否也要納入討論。