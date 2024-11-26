洪申翰新官三把火！宣布申訴管道、杜絕不當送禮、廢5S競賽

新任勞動部長洪申翰上任後，26日第一個公務行程，就到這次「職場霸凌」第一線勞發署北分署及勞發署，主要目的是關懷同仁，穩住士氣。他今日也宣布建立直接申訴管道、杜絕不當送禮文化、廢除5S競賽規則等三大措施。

洪申翰自今日上午九點三十分抵達勞發署，過程中逐樓（2到8樓）、逐區關懷同仁，拿著麥克風親口向每一位勞發署及北分署同仁公布三大措施。

他表示，因北分署事件，這段期間讓同仁承受很多壓力，並造成同仁們的心理充滿不安與委屈，同仁的心聲，他都感同身受。同時，也看到同仁們，對現有申訴機制的不信任。因此，為讓同仁安心工作，並在完善申訴管道建置前，部長提供一個專屬他個人的申訴專線及email，請同仁們有任何的建議或申訴，都可以安心撥打或email傳達心聲，他一定會親自處理及保密。

其次，洪申翰也明確表達，請同仁不要再有「向上管理」的不當送禮文化，他將以身作則，婉拒所有不必要的送禮。但如基於公務禮儀需饋贈禮品時，會以弱勢團體、庇護工場或多元培力單位等產品為主。

他表示，近期需全力配合檢調進行調查，但過程中可能同仁會增加心理負擔，惟為讓司法調查釐清真相，請同仁們務必要全力配合，但也請同仁放心，勞動部一定會提供周全的法律協助，並盡力做好對大家的保護與支持。

他也宣布，有關勞發署以競賽式、考評方式辦理「辦公室環境5S競賽」整潔活動，只是徒增壓力，即刻廢止。「同仁不是小學生」，重點是應該要讓同仁的工作安心有尊嚴。請同仁以自我管理方式，維護辦公室環境整潔，將所有心力以處理公務為主。