快訊

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

看法持續分裂？川普勝選後新民調 逾半美國民眾反對續援烏克蘭

聽新聞
0:00 / 0:00

洪申翰新官三把火！宣布申訴管道、杜絕不當送禮、廢5S競賽

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
新任勞動部長洪申翰昨天前往勞動部勞動力發展署北分署關懷同仁，他強調會提供專屬發聲管道。記者葉信菉／攝影
新任勞動部長洪申翰昨天前往勞動部勞動力發展署北分署關懷同仁，他強調會提供專屬發聲管道。記者葉信菉／攝影

新任勞動部長洪申翰上任後，26日第一個公務行程，就到這次「職場霸凌」第一線勞發署北分署及勞發署，主要目的是關懷同仁，穩住士氣。他今日也宣布建立直接申訴管道、杜絕不當送禮文化、廢除5S競賽規則等三大措施。

洪申翰自今日上午九點三十分抵達勞發署，過程中逐樓（2到8樓）、逐區關懷同仁，拿著麥克風親口向每一位勞發署及北分署同仁公布三大措施。

他表示，因北分署事件，這段期間讓同仁承受很多壓力，並造成同仁們的心理充滿不安與委屈，同仁的心聲，他都感同身受。同時，也看到同仁們，對現有申訴機制的不信任。因此，為讓同仁安心工作，並在完善申訴管道建置前，部長提供一個專屬他個人的申訴專線及email，請同仁們有任何的建議或申訴，都可以安心撥打或email傳達心聲，他一定會親自處理及保密。

其次，洪申翰也明確表達，請同仁不要再有「向上管理」的不當送禮文化，他將以身作則，婉拒所有不必要的送禮。但如基於公務禮儀需饋贈禮品時，會以弱勢團體、庇護工場或多元培力單位等產品為主。

他表示，近期需全力配合檢調進行調查，但過程中可能同仁會增加心理負擔，惟為讓司法調查釐清真相，請同仁們務必要全力配合，但也請同仁放心，勞動部一定會提供周全的法律協助，並盡力做好對大家的保護與支持。

他也宣布，有關勞發署以競賽式、考評方式辦理「辦公室環境5S競賽」整潔活動，只是徒增壓力，即刻廢止。「同仁不是小學生」，重點是應該要讓同仁的工作安心有尊嚴。請同仁以自我管理方式，維護辦公室環境整潔，將所有心力以處理公務為主。

勞動部 壓力 庇護工場

延伸閱讀

公務員之死真相未明…洪申翰掌勞動部 網列7年4任部長「全無勞動背景」

勞動部要廢1評比 洪申翰：又不是小學生、向行政院爭取人力

影／洪申翰今訪北分署 驚訝謝宜容辦公室「擺設確實過當」、聽聞1事批離譜

影／洪申翰前往北分署關懷 提供專屬傳達管道

相關新聞

影／洪申翰今訪北分署 驚訝謝宜容辦公室「擺設確實過當」、聽聞1事批離譜

勞動部勞動力發展署北分署職場霸凌案餘波蕩漾，勞動部長洪申翰甫上任就出招，今早第一個行程趕赴位於新莊的勞動力發展署、北分署...

曾連署勞保財務「政府最終責任入法」 藍白委：洪申翰部長呢？

民眾黨立委林國成今舉行「勞保財務政府最終責任入法」公聽會，與會立委、專家學者、勞工代表多認為政府負最終支付責任入法，才能...

洪申翰新官三把火！宣布申訴管道、杜絕不當送禮、廢5S競賽

新任勞動部長洪申翰上任後，26日第一個公務行程，就到這次「職場霸凌」第一線勞發署北分署及勞發署，主要目的是關懷同仁，穩住...

公務員之死真相未明…洪申翰掌勞動部 網列7年4任部長「全無勞動背景」

勞動部公務員之死事件續發酵，勞動部長何佩珊請辭下台，民進黨立委洪申翰正式接任部長，但他學經歷也被質疑是否適任。有網友在PTT整理近四任…

勞動部要廢1評比 洪申翰：又不是小學生、向行政院爭取人力

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員之死，除揭露了北分署職場霸凌問題，也讓公部門業務繁重、卻大量仰賴承攬人力的結構性問題浮...

洪申翰接勞動部長 全教總盼查明霸凌真相、申訴法制化

勞動部長洪申翰昨天上任，全教總今天召開記者會，盼社運界出身的洪申翰能堅定維護勞權，保障勞工朋友基本權益。全教總建議，除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。