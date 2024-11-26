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公務員之死真相未明…洪申翰掌勞動部 網列7年4任部長「全無勞動背景」

聯合新聞網／ 綜合報導
新任勞動部長洪申翰前往勞動部勞動力發展署北分署關懷同仁，他強調會提供專屬發聲管道。記者葉信菉／攝影
新任勞動部長洪申翰前往勞動部勞動力發展署北分署關懷同仁，他強調會提供專屬發聲管道。記者葉信菉／攝影

勞動部公務員之死事件續發酵，勞動部長何佩珊請辭下台，民進黨立委洪申翰正式接任部長，但他學經歷也被質疑是否適任。有網友在PTT整理近四任勞動部長學經歷，發現全無勞動相關背景，引發網友們憂心勞權淪空談。

網友在PTT表示，上一個有勞動背景的勞動部長是郭芳煜（2016年5月20日—2017年2月7日），曾經在勞工體系行政機關工作，算是基層爬上來的。

接著是前總統蔡英文的表姊、政務委員林美珠，學歷為法學碩士，經歷以內政部為主，未曾在勞工相關行政機關任職，直接跳勞動部長。

再來是小花媽許銘春，其學歷為台大法律系學士，經歷為律師，之後都在高雄當政務官，無勞動背景，直接跳勞動部長。

之後是強調勞保不會倒「撥補就是改革」的何佩珊，學歷為輔仁大學大眾傳播系，經歷過立法院黨團總召柯建銘辦公室主任幕僚、行政院幕僚，沒有勞動背景，直接跳勞動部長。

至於赤貧立委洪申翰，學歷為國立台灣大學大氣科學系肄業，經歷是行政院能源及減碳辦公室委員、綠色公民行動聯盟副秘書長，專長是環保，直接跳勞動部長。

原po指出，有沒有人發現，目前已經連續四任連續七年，掌管勞工第一部會的掌門人「沒有勞動相關背景」，被問到相關政策答不出來、沒有規畫，這個紀錄還會繼續延續下去。

不少網友也紛紛留言「勞工就是最軟最好嚼的一塊，會壓榨就行了」、「有一種肥貓的感覺？」、「所以他們有為勞工發聲嗎」、「酬庸比較重要啊」、「勞動部本來就不是受政府重視的部門」、「有黨證就夠了，需要什麼專業背景」、「求學時有打過工就可以啦」、「學經歷是大學沒畢業就只玩公民運動」、「就是要找這種聽話的，才好配合大老闆」、「下一個說不定就換吳崢了」。

對於外界質疑空降勞動部長，洪申翰強調，不敢說自己勞工行政是專業，但擔任立委時參與過災保法立法等，替各職類派遣勞工爭取權益等問政成績，成果可受檢視，未來將推照顧不離職政策。

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