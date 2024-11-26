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勞動部要廢1評比 洪申翰：又不是小學生、向行政院爭取人力

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰（中）說，維持辦公空間整潔很好、也應該，但不用競賽，同仁又不是小學生，透過互相尊重方式，應可維持整潔。重點應擺在如何讓同仁工作安心、有尊嚴。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰（中）說，維持辦公空間整潔很好、也應該，但不用競賽，同仁又不是小學生，透過互相尊重方式，應可維持整潔。重點應擺在如何讓同仁工作安心、有尊嚴。記者葉冠妤／攝影

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員之死，除揭露了北分署職場霸凌問題，也讓公部門業務繁重、卻大量仰賴承攬人力的結構性問題浮上檯面。勞動部長洪申翰今表示，除將向行政院人事總處爭取員額，他也宣布即刻廢止辦公室環境品質「5S」評比等。

勞動部調查報告敘明，吳姓公務員生前長期超時工作，且因只有他一名正式人力，無法將過重業務分擔給其餘的承攬人員，導致長期承受過高的工作壓力。勞動部前部長何佩珊當時說，政府人事精簡，但公務員業務量卻倍增，正式員額編制遠遠不足以應付，將向行政院爭取人力。

接掌勞動部的洪申翰說，像維持辦公室環境品質管理的「5S」運動，做成考評、競賽太耗費同仁心力，這樣的做法即刻廢止，他認為維持辦公空間整潔很好、也應該，但不用競賽，同仁又不是小學生，透過互相尊重方式，應可維持整潔。重點應擺在如何讓同仁工作安心、有尊嚴。

他表示，發展署、北分署確實工作量繁重，今天也很多同仁反映人力吃緊的問題，分署正式人員約290人，承攬人員卻超過400人，正式人員跟承攬人力比例不太健康，這是長期累積，他會跟發展署討論逐步改善方案，也會盡力跟行政院爭取員額。

對於立委建議應制定職場霸凌專法，洪申翰則說，檢視職安法霸凌相關法條，霸凌定義、樣態認定敘述不夠明確，相關責任歸屬也不明確，他對立專法、修訂職安法沒有預設立場，任何作法都可以考慮評估，他會以最快時間讓反霸凌法制化到位。

此外，關於外界訴求應開放讓公務人員籌組工會，洪申翰說，他可以理解公務人員組工會的初衷，但這並非勞動部權責，他不便代為評價、表述立場，勞動部能夠處理的是一般勞工的職場霸凌，這是勞動部權責，他當然要有態度，但公務人員不是勞動部權責，他不便說太多。

人力 勞動部 洪申翰 職場霸凌

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