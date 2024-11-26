洪申翰今訪北分署 驚訝謝宜容辦公室「擺設確實過當」、聽聞1事批離譜

勞動部勞動力發展署北分署職場霸凌案餘波蕩漾，勞動部長洪申翰甫上任就出招，今早第一個行程趕赴位於新莊的勞動力發展署、北分署，逐一走訪各樓層與同仁信心喊話。除提供私人申訴管道，也宣示將從自身做起，杜絕準備禮物討好長官、向上管理的文化，要恢復基層同仁尊嚴，讓大家好好上班。

洪申翰會後受訪表示，大家就知道這段時間因霸凌、不當管理事件，北分署士氣低落，同仁基於各種原因不敢傳達心聲跟提醒，擔心透過內部管道會遭秋後算帳，因此他今天第一件事是提供同仁直屬於他、機要秘書的email跟手機號碼，只有他跟他的機要有閱讀權限，這是健全、完備申訴管道前的非常時期作法。

針對近來送禮、禮品採買鋪張爆料及影射，洪申翰說，他昨天已做了解，有些或許有點誇大，但有些確實有檢討空間。因此他今天也特地讓同仁知道，未來若有不當送禮文化，尤其是準備禮物討好長官、向上管理的文化，他上任後不會再有，「以身作則，從我做起，不接受這樣的方式」，他也要求主管、同仁要把文化貫徹下去。

此外，他今天也去看了前北分署長謝宜容的辦公室。洪申翰說，辦公室擺設確實過當，他就不講電費問題，但要求同仁花心力維持擺設確實過當了，而同仁被迫在北分署內跑步，也讓他聽了感到遺憾，非常誇張、離譜，這些作法都讓基層同仁沒尊嚴，往後他絕對不允許，大家把心力花在好好上班、工作，把工作表現做好即可，這是最重要的事。

洪申翰說，他今天來就是想跟同仁們當面傳達，過去同仁有很多委屈與不安，他上任後會全力支持基層，也會改變作法，避免讓過去的事件再發生，大家也要彼此支持，一起走過勞動部的艱難時刻。