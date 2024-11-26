洪申翰接勞動部長 全教總盼查明霸凌真相、申訴法制化

勞動部長洪申翰昨天上任，全教總今天召開記者會，盼社運界出身的洪申翰能堅定維護勞權，保障勞工朋友基本權益。全教總建議，除了應盡速查明勞動部霸凌事件真相，更應將職場霸凌申訴法制化，暢通員工申訴機制，針對公務人員則應開放組織工會，且推動五一國定假，不讓勞動節放假「一國兩制」。

全教總說，新部長當務之急就是盡速查明霸凌事件真相，還死者公道，不能讓認真負責的公務員無辜枉死，也唯有真正還原事實，依法嚴懲涉及系統性職權霸凌的官員，才能真正穩定同仁情緒、提振團隊士氣。

全教總也提及，現行職業安全衛生法對職場霸凌沒有明確規範，且公務員並未適用，勞動部應比照韓國「反職場霸凌法」，強化對雇主的課責且加重處罰。此外，更應將職場霸凌申訴法制化，暢通員工申訴機制，明確訂定不法侵害構成要件，並在公務機關建立復審以外的行政救濟管道。

另外，全教總也呼籲支持開放公務人員組織工會，修正不合時宜的落後法規，並訂定明確修法期程。也應終止五一勞動節公教警消、受僱醫師、個人看護無法放假的「一國兩制」現象，達成2025年勞動節全國統一放假的目標。

最後，少子女化日趨嚴峻，全教總認為政府不應僅僅只是鼓勵生育，更應營造友善生養環境，建議勞動部積極修法，育嬰留職停薪與津貼應與時俱進，增訂有薪彈性親職假與「親職教育假」，以具體作為營造友善養育環境。

全教總指出，勞動部主管業務與政策攸關全國勞工權益，全教總祝福並期許洪部長，後續將秉持專業持續監督施政，以落實尊嚴勞動。