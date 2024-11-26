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新聞眼／新勞長 別再當慣老闆

聯合報／ 本報記者葉冠妤
勞動部昨舉行新卸任部長交接典禮，在行政院政務委員陳時中（中）監交下，卸任代理部長陳明仁（左）將印信交付給新任部長洪申翰（右）完成交接儀式。記者陳正興／攝影
勞動部昨舉行新卸任部長交接典禮，在行政院政務委員陳時中（中）監交下，卸任代理部長陳明仁（左）將印信交付給新任部長洪申翰（右）完成交接儀式。記者陳正興／攝影

一名公務員之死，讓北分署職場霸凌見光，更扯出官場馬屁文化、吃案護短之說。長年對事業單位宣導的勞動部，最清楚建立友善職場，關鍵始終在「雇主」態度，只是這回勞動部自己成了慣老闆洪申翰接掌勞動部長，先安內、再攘外，沒有失敗空間。

臨危受命救火，行政院長卓榮泰賦予三個任務，洪申翰上任優先工作就是處理霸凌案帶來的內外震盪，除修法補破網、完善法規保障，讓霸凌案止損，更要重新形塑職場文化。

雖從環團「跨界」備受質疑，但洪申翰過去在立院質詢屢在勞動議題表態，總為最弱勢的移工發聲，倡議「照顧不離職」也著墨甚深，督促勞動部改革不遺餘力。相較前幾任勞動部長跟勞團八竿子打不著，洪申翰的社運背景，讓不少勞團寄予厚望。

只不過，期望愈高，失望可能也愈高。洪申翰曾於藻礁公投謬力為三接辯護，惹惱環團，遭批評心中只剩黨意。從民意代表轉身成為行政部門首長，如何在理想與現實求取平衡有待檢驗，洪部長可不能再像洪立委，失去另一票老戰友。

因此，不僅要達成卓揆的三個任務，洪部長也必須回應勞團提出的三項重點，包括「解決低薪問題、恢復七天國定假日」、「防止職場霸凌、降低工會門檻」以及「保障移工權益、優卹職災勞工」。

台灣工會組織率極低，勞工面對不法侵害、超時加班、薪資不公，長期以卵擊石，隻身對抗體制，洪申翰曾被封為「赤貧立委」，應能體察基層處境，端出有效政策，他在擔任立委時重視移工國對國直接聘僱、仲介違規收取買工費，以及「雙就業、雙照顧」等亦然。洪部長上任，要莫忘初衷。

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勞動部 慣老闆 洪申翰 職場霸凌 藻礁 離職

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