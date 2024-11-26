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洪申翰就任勞長 允速修法認定職場霸凌

聯合報／ 記者葉冠妤黃婉婷張睿廷／台北報導
新任勞動部長洪申翰昨天上任。記者陳正興／攝影
新任勞動部長洪申翰昨天上任。記者陳正興／攝影

在公務員之死爭議聲中，勞動部洪申翰昨天就任，致詞前先為霸凌案鞠躬，向離世同仁及家屬致歉。他強調，將全面檢討管理制度、組織文化、溝通流程，確保憾事不再重演。今天第一個行程將赴勞動力發展署北分署關懷同仁。

勞動部昨舉行交接典禮，國民黨立院黨團再批洪是「勞權門外漢」，且二月便知霸凌事件卻無積極作為；民進黨團幹事長吳思瑤則指洪申翰是來救火的，也須承擔爭議事件後建立制度、訂定革新的作為，請給他空間與時間。

洪申翰致詞時強調自己出身社運團體，將不改初衷和大家一起克服難關，「未來勞動部，不會只是守護勞工的最後防線，而是成為維護勞權的第一線」。

對於職場霸凌的相關法制精進，洪申翰說，職場霸凌樣態認定應有更嚴謹定義的空間，他將盡速諮詢專家學者，加速提出修正方案；他會在產業轉型、少子女化及高齡化為勞動市場帶來的挑戰下，建立更彈性、更符合當代需求的勞動政策，減緩受僱勞工在職場與家庭照顧間的掙扎。

至於外界批評洪申翰自承二月就聽聞霸凌事件卻無積極作為，他昨回應，當時他只是立委，沒有行政權，向勞動部反映後沒能改變謝宜容的不當管理作為，其中必有官僚主義阻擾，因此他上任後第一個要確保日後的每個申訴都能被有效處理。

由於北分署案已進入司法調查，因事涉刑事責任，檢方已請勞動部暫緩內部約談，他會再跟檢方釐清哪些行政調查能在現階段進行，「我比大家還更想知道真相」，會在檢調允許下，就能查明、釐清的部分盡量來做。

勞動部 洪申翰 職場霸凌

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