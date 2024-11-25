洪申翰掌勞動部 台聯籲以台灣勞工權益優先

新任勞動部長洪申翰今天上任，台灣團結聯盟呼籲洪申翰應以台灣勞工權益為優先考量，「勿讓勞動部成為外勞部」。

台聯發布新聞稿，台聯黨主席周倪安表示，多數民眾對洪申翰的強項和專業印象，是在於環境與永續，並非勞動及人資。洪申翰的社會經驗及朋友圈多出自社運偏左派的背景，未來洪申翰會不會在他的朋友圈及社運團體的遊說下，貿然推動不利於台灣勞工和社會經濟的政策，令人憂心。

周倪安表示，過去洪申翰長期關注外籍移工，如今搖身一變成為勞動部長，會不會像北分署長一樣，沒有經過基層的歷練就直接拔擢跳升，不食人間煙火，未來會不會讓勞動部成為外勞部。

她指出，當前勞工政策重要議題包括將近9萬名非法逃逸外勞流竄全台，尚有數萬名以觀光名義入台，卻行打工之實的非法外勞，都已經嚴重影響台灣的治安和本勞工作機會。

周倪安呼籲，希望洪申翰上任推動任何政策，應以1000萬名台灣勞工權益為優先考量，摒棄外國勞工優先的思維。