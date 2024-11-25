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新任勞長洪申翰上任 指未來勞動政策要有彈性、防制職場霸凌

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
在勞動部爆出職場霸凌風暴中，新任勞動部長洪申翰25日上任。他表示，為健全勞工友善、合理職場環境，對於職場霸凌認定及修職安法，他持開放態度，並盡快提出方案。記者陳正興／攝影
在勞動部爆出職場霸凌風暴中，新任勞動部長洪申翰25日上任。他表示，為健全勞工友善、合理職場環境，對於職場霸凌認定及修職安法，他持開放態度，並盡快提出方案。記者陳正興／攝影

勞動部爆出職場霸凌風暴中，新任勞動部長洪申翰25日上任。他表示，為健全勞工友善、合理職場環境，對於職場霸凌認定及修職安法，他持開放態度，並盡快提出方案。他並表示，面對少子化及高齡化嚴峻挑戰，他希望提出更有彈性勞動政策，讓勞工兼顧工作及家庭照顧。

洪申翰過去以來爭取移工權益，洪申翰表示，「我不是挺移工，我是挺勞工，本勞、移工我都挺」；針對家事移工日前赴勞動部爭取適用最低工資，對此，洪申翰說，這要考量嚴重失能弱勢家庭的權益，需要找到與雇主的平衡點，他會再找衛福部一起討論；他還提及，要先減少不當仲介剝削，這對雇主和移工才有幫助。

由行政院政務委員陳時中監交下，勞動部部長交接典禮25日舉行，洪申翰致詞表示，他非常明白，現在是勞動部非常艱困時刻，他的責任、任務與挑戰都非常重大。卓揆賦予他三個期許，包括穩定內部團隊士氣、推動健全職場文化、制訂出符合國家發展與人民期待的勞動政策，他將全力一步步做到。

針對各界關切職場霸凌議題，他表示，目前一般勞工關於職場霸凌認定與處理是適用「職業安全衛生法」，職場霸凌樣態認定，的確可以有更嚴謹的空間，他對於母法修正亦持開放態度，他將找專家學者來討論，提出一個適合一般勞工職場霸凌的處理機制及法規。

他並強調，他接任勞動部後，也要確保勞動部內職場霸凌申訴、意見反映能被處理，不會受到官僚主義的阻礙。他上任後第一個行程，也就是25日上午將親自到勞動力發展署北分探望同仁，穩住士氣。

洪申翰提及，未來勞動政策要更有彈性，主要是進入高齡化及少子化，中壯年的家庭照顧責任重，要顧小顧老，政策希望勞工不要在工作和照顧之間掙扎，不要離開職場，這對目前缺工嚴重並不好，他希望未來能讓勞工兼顧工作與照顧，這涉及衛福部、及產業界，需要再協商討論。

洪申翰強調，他出身基層社運團體，他會不改初衷，全力以赴，會和大家一起解決問題、克服難關，一步一步往前走。「未來勞動部，不會只是守護勞工的最後防線，而是成為維護勞權的第一線」。

勞動部 職場 霸凌

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