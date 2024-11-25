許銘春砸356萬公帑高歌 洪申翰：該查就查沒第二句話

北分署公務員之死，扯出前勞動部長許銘春在任期間一堆狗屁倒灶。立委黃國昌日前指許銘春「登台高歌」耗費356萬餘元就業安定基金費。新任勞動部長洪申翰今表示，若有不適宜、讓外界觀感不佳的作法，應嚴正檢討，若有事證涉及弊端，「該查就查，我也沒有第二句話。」

黃國昌日前指出，勞動部花費356萬7578元，在2022年9月於高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦「敬！前進的光，性別工作平等法20周年音樂會」，並且安排熱愛唱歌的許銘春上台高歌數曲，猶如個人演唱會。

洪申翰今接受媒體提問時說，這兩天在野黨、網路討論到幾個備受注目的事件，也包括此事，而他認為性工法立法是勞動法制指標性的進展。但若有不適宜，讓外界觀感不佳的作法，「我認為應該要嚴正檢討」，這些讓外界觀感不佳的作法都不該再繼續，若有更進一步事證涉及弊端，「該查就查，我也沒有第二句話。」

他強調，相關事件都會進一步做行政釐清，只要是不適合的作法，就不會讓它再發生，未來都不該再發生。

至於勞動部兩名政務次長許傳盛、黃玲娜隨前勞長何佩珊離去，洪申翰說，目前幾個重要主管都是懸缺狀態，他會盡快和行政院討論，找到適任人選，避免影響業務執行。

此外，由於部分人抨擊洪申翰學歷、環團資歷不適任勞長。他表示，相關指教他都有看到，有建設性的建議他會虛心參考，而現在社會大眾最關心的事如何健全職場環境、執行勞動政策，這是他會加倍努力的工作。他雖不敢說自己是勞工行政專業，但過去他累積許多為弱勢勞工爭取勞權的經驗，這些經驗對於有志改善勞動條件的勞長很關鍵。

「作為勞動部長，挺勞工不是理所當然的嘛」洪申翰說，無論本勞、移工他都挺。只是對家事移工爭取薪資等訴求，確實需要找到與雇主的平衡點，他會再找衛福部一起討論。