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聽聞謝宜容「鬼故事」卻吃案？ 勞長洪申翰：官僚主義阻擾

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
新任勞動部長洪申翰表示，勞動部必須確實改善內部職場文化跟管理，必須成為友善職場的典範，進行全面檢討改善，確保類似事件不再重演。記者陳正興／攝影
新任勞動部長洪申翰表示，勞動部必須確實改善內部職場文化跟管理，必須成為友善職場的典範，進行全面檢討改善，確保類似事件不再重演。記者陳正興／攝影

奉命平息北分署霸凌案爭議的新勞動部洪申翰，前天人事消息傳出後，遭挖出曾於政論節目提及早在吳姓公務員憾事前，他就知道前北分署長謝宜容的很多「鬼故事」。他今天在交接典禮上針對此事回應，當時他只是立委，沒有行政權，向勞動部反映後沒能改變謝宜容的不當管理作為，其中必有官僚主義阻擾，因此他上任後第一個要確保日後的每一個申訴都能被有效處理。

洪申翰說，立委的第一任期在衛環委員會，跟勞動部公務有諸多接觸，曾聽聞有關謝宜容的一些不適合管理作為，他有聽聞到，但不是接獲受害者或相關人陳情，僅是聽聞，且也不是聽聞到吳姓公務員個案，而是聽聞前分署長普遍性的不當管理作為。

他說，自己當時是立法委員，手上並沒有行政管理權，即便沒有行政權，他還是覺得應該提醒勞動部注意此事，現在卻有人講他是吃案、壓案，「我必須說，這完全不是事實。」

洪申翰強調，當時他是一名立委，手上沒有行政權，仍主動向勞動部反映、提醒，之後確實沒能真正改變謝宜容的管理作為，這其中必定有一些官僚主義在阻擾，這也是他就任勞動部長、握有行政管理權，第一個要確保往後類似申訴反映都能被有效處理，不要再被官僚主義阻擾，這是他非常重要的工作。

由於北分署案已進入司法調查，洪申翰說，他從同仁口中得知，因事涉刑事責任，檢方已請勞動部暫緩內部約談，他會再跟檢方進一步釐清哪些行政調查能在現階段進行，「我比大家還更想知道真相」，會在檢調允許狀況下，就能夠查明、釐清的部分盡量來做，不會只是把事情推給司法單位，畢竟若不夠了解真相，也很難有後續的改善作為。

勞動部 洪申翰 謝宜容

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