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洪申翰接任勞動部長 承諾職場霸凌不再重演

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
勞動部今舉行新卸任部長交接典禮，在行政院政務委員陳時中（中）監交下，卸任代理部長陳明仁（左）將印信交付給新任部長洪申翰（右）完成交接儀式。聯合報記者陳正興／攝影
勞動部今舉行新卸任部長交接典禮，在行政院政務委員陳時中（中）監交下，卸任代理部長陳明仁（左）將印信交付給新任部長洪申翰（右）完成交接儀式。聯合報記者陳正興／攝影

「近日收到許多勞動部同仁面對職場霸凌的委屈，我會積極進行調查、杜絕職場霸凌！」勞動部新部長洪申翰25日上任，接替因勞發署職場霸凌案下台的前部長何佩珊。他承諾會積極處理本次霸凌案，若還有其他案件也會一併解決。外界質疑洪申翰2月早已知情霸凌案卻不處理，洪申翰回應說，他知道的只是分署長謝宜容的不當管理行為。

盼洪申翰發揮協調

勞動部長何佩珊因職場霸凌案請辭，勞動部25日舉行交接典禮，由原民進黨不分區立委洪申翰接任。洪申翰隸屬黨內親賴的「民主活水」派系，曾擔任綠色公民行動聯盟副秘書長，長期在反核、能源轉型等議題耕耘，但對勞動議題接觸較少，且本次霸凌案也早於2月知情卻未協助舉發，引發在野黨質疑其專業性。

交接典禮由政務委員陳時中負責監交，代理部長陳明仁在陳時中見證下將部長印信交給洪申瀚。陳時中表示，勞動部過去推動中高齡就業、狀世代、社會救助都有不少貢獻，很可惜如今出現職場霸凌憾事，洪申翰出身基層與社運，還曾擔任黨團幹部，了解民意與懂得協調，盼帶領勞動部中高階同仁更有同理心，推動勞動政策。

為霸凌案鞠躬致歉

洪申翰致詞時先向霸凌案的受害者家屬深深鞠躬致歉。他坦言，接任勞動部長是出乎意料，但這兩天已經接受到許多同仁反映的訊息，他會讓許多同仁的委屈與不安獲得聲張，申訴案件能獲得解決，該配合、釐清與更正的部分都會全力處理。他強調，勞動部是守護勞動權的主管機關，自身應該成為友善職場的典範。

「行政院長卓榮泰有交代3大任務！」洪申翰沉重地說，包括穩定勞動部內部士氣、推動健全職場文化與制定符合國家與人民發展的勞動政策，他承諾會從管理制度、組織文化與溝通流程的改善，讓勞動部同仁能在安全與受尊重的環境工作，職場霸凌的事件不再重演，「不只是勞工最後防線，更要成為守護勞權第一線」。

願到立院專案報告

媒體質疑，洪申翰2月就知道霸凌案卻不處理。對此，他回應說，過去在衛環委員會有聽聞謝宜容前分署長的廣泛不當管理行為，並非吳姓公務員個案，但他當時是立委，沒有行政管理權，但覺得有必要跟勞動部反映，但看起來似乎因為官僚主義，謝分署長的狀況沒有妥善改進，他上任後就要避免這種狀況。

洪申翰也承諾願意到立法院進行專案報告。有記者詢問該如何改善職場霸凌？他回應說，勞工部分目前是以「職業安全衛生法」，會盡速找專家討論改進方案；公務員部分，由於相關法案是考試院主管，若考試院願意討論，勞動部會積極配合。他也強調，雖然對勞工行政不擅長，但他過去在替勞工爭取權益上有很多經驗，包括外送員、「職災保險法」等，對他未來擔任部長是很重要的經驗。

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