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為霸凌案止血 新勞長洪申翰：明天第一個行程去北分署

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
新任勞動部長洪申翰表示，勞動部必須確實改善內部職場文化跟管理，必須成為友善職場的典範，進行全面檢討改善，確保類似事件不再重演。記者陳正興／攝影
新任勞動部長洪申翰表示，勞動部必須確實改善內部職場文化跟管理，必須成為友善職場的典範，進行全面檢討改善，確保類似事件不再重演。記者陳正興／攝影

今天就任勞動部長的洪申翰，首要任務就是為北分署霸凌案止血。他在今下午的交接典禮上宣示，將全面檢討管理制度、組織文化及溝通流程，確保未來每一位同仁的申訴都能被有效處理，避免北分署事件重演。而他明天早上的第一個行程，也將赴北分署探望同仁，期盼重振部內士氣，重建讓同仁安心工作的職場環境。

由於勞動部上周公布的北分署霸凌案調查報告，民眾並不埋單。今天交接典禮上面對媒體詢問是否重啟調查，洪申翰說，他將這次的霸凌爭議分成兩部分，吳姓公務員憾事已由司法檢調介入調查，勞動部會全力配合偵辦，絕不會有任何保留，務必讓家屬得到完整真相。其次，近期不少網路爆料涉及不當管理與要求的部分，他將重新深入了解、釐清事實，若確認屬實，錯誤作法就該立即檢討、停止，「不好的、錯誤的管理方式，就讓它停止，這是我到這裡的重要工作。」

洪申翰進一步說，他到勞動部最優先的工作就是弄清楚到底發生什麼事，並提出具體改善作法，這幾天他就會彙整資訊，並提出後續作為。他原本打算今天典禮後趕赴北分署探望同仁，因擔心時間太晚耽誤同仁下班而作罷，但他明天早上第一個行程就會到北分署。他也非常樂意下周到立院備詢，接受國會監督，這是作為政務官不可迴避的事。

至於職場霸凌的相關法制精進，洪申翰說，適用職安法的一般勞工，確實在職場霸凌樣態認定上，還有更嚴謹定義的空間，他對修法持開放態度，會儘速諮詢專家學者，修訂職安法霸凌相關條文，加快速度提出方案。公務人員部分的法規跟權責在考試院，倘若考試院想做相關檢討，勞動部也會樂於參與討論，但他無法代替考試院做相關發言或表態。

勞動部 洪申翰 職場霸凌

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