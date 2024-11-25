影／正式接任勞動部長 洪申翰：確保霸凌申訴有效被處理
勞動部勞發署北分署爆發霸凌案，勞動部長何佩珊為此下台負責，下午舉行交接典禮，由代理部長陳明仁將印信交給新任部長洪申翰。
洪申翰在致詞時表示，現在在是勞動部非常艱困的時刻，接下來的責任、任務跟挑戰很重大，除感謝行政院長卓榮泰的信任，提出三原則，第一是要穩定勞動部內部團隊士氣，第二是要推動健全職場文化，第三是制定符合國家發展的勞動政策，這些都會一步一步全力做到。
對於北分署霸凌事件，洪申翰表示，對同仁離世感到無比遺憾跟不捨，也代表勞動部向離世同仁跟家屬致上最深歉意。除當場鞠躬致意，洪表示將會確保每位同仁對職場霸凌申訴案件都能有效被處理，除正在在司法調查中，還有該查明釐清的都會去做，確認錯誤就該嚴正檢討和停止。
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