公務員之死爭議中就職 新勞長洪申翰：確保每個申訴有效被處理

在公務員之死爭議聲中，勞動部長洪申翰今下午完成就職。他在致詞時強調，有關北分署案，勞動部除全力配合司法調查，若還有需要進一步查明、釐清，都該釐清清楚，若確認是錯誤作法，就該嚴正檢討、停止。他也會全面檢討管理制度、組織文化、溝通流程，確保北分署事件不再重演。他強調自己出身基層社運團體，將不改初衷，和大家一起解決問題、克服難關。「未來勞動部，不會只是守護勞工的最後防線，而是成為維護勞權的第一線。」

勞動部今下午舉行勞動部長交接典禮，由行政院政務委員陳時中監交。陳時中特別提及，勞動部整體公務人員素質、努力都是社會表彰，可惜勞動力發展署北分署在這段時間發生憾事，大家心裡都很痛，其中一定有些問題被疏忽，因此未來如何解決問題，以同理心照顧基層同仁，不要再讓憾事發生很重要，不能再用「大的藉口」霸凌同仁，要同理、看見同仁辛苦，各單位協同合作、適度分配工作量，明確申訴管道，讓同仁安心，有問題也能及早反映、獲得解決。

陳時中期許洪申翰完成行政院長卓榮泰交付的任務，「傷痛已經形成，怎樣改正錯誤，更有同理心地往前走，仰賴高階同仁持續努力」期許洪部長帶大家走向更好的路，讓基層同仁工作更能發揮所長，「一起撫平傷痛，一起再出發。」

洪申翰致詞時說，非常出乎意料以勞動部長身分跟大家見面、說話，他心理非常明白，現在是勞動部非常艱困時刻，他的責任、任務與挑戰都非常重大。卓院長賦予他三個期許，包括穩定內部團隊士氣、推動健全職場文化、制訂出符合國家發展與人民期待的勞動政策，他將全力一步步做到。

提及近來的北分署發生令人痛心的事件，洪申翰感到無比遺憾與不捨，也當場深深鞠躬，向離世同仁及家屬致上最深歉意。對於近期承受巨大身心壓力的同仁，他說，他近日收到不少心聲，感受到同仁委屈跟不安，他在此明確讓大家知道，未來他將確保每一位同仁的職場霸凌申訴，都能夠有效被處理，而勞動部除全力配合司法調查，若還有需要進一步查明、釐清，都該釐清清楚，若確認是錯誤作法，就該嚴正檢討跟停止。

洪申翰說，他將確實改善勞動部職場文化、內部管理，作為守護全國勞工權益的最高主管機關，必須成為友善職場典範，讓所有人都能在安全與尊重的環境工作，他會全面檢討管理制度、組織文化、溝通流程，確保北分署事件不再重演，期盼全體勞動部同仁在這段困難時刻彼此支持，逐步重振士氣，找回社會信任，一起守護勞工權益。

對於未來的勞動政策願景，他將結合專業判斷、工會意見，成為勞工的堅強後盾，在科技發展產業轉型、少子女化及高齡化為勞動市場帶來的高度挑戰下，建立尊嚴勞動的價值，以及更彈性、更符合當代需求的勞動政策，並減緩受僱勞工面臨職場與家庭照顧間的掙扎。

最後，洪申翰強調，他出身基層社運團體，他會不改初衷，全力以赴，會和大家一起解決問題、克服難關，一步一步往前走。「未來勞動部，不會只是守護勞工的最後防線，而是成為維護勞權的第一線。」