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洪申翰接勞長少1席環境立委 環團憂影響議題推動

中央社／ 台北25日電
民進黨立委洪申翰今天接任勞動部長。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委洪申翰今天接任勞動部長。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委洪申翰今天接任勞動部長，他在擔任立委期間與許多環保團體為環境議題發聲，環團憂心環境立委少了1人會影響環境議題推動，期盼各政黨能培養及推派環境專業的立委。

勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，洪申翰今天接任勞動部長，如何處理勞動部公務員疑遭霸凌輕生案，成為洪申翰上任後的首要任務。

行政院長卓榮泰日前表示，已交付洪申翰3項任務，穩定勞動部內人員工作情緒；健全友善、合理職場，讓所有勞工能在安全環境效力；提出完整勞工政策。

洪申翰由環團出身，立委在任期間也與不同環團在環境議題上合作。彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英告訴中央社記者，現在立法院中環境立委少了1名，尤其洪申翰也有一定的環保專業；攤開各政黨立委名單，專業的環境立委稀缺，對未來環境議的推動充滿憂心。

施月英進一步提到，過去與洪申翰合作的經驗，發現他的整個團體都有一定專業度，而且並不是單單開完記者會就結束，對議題還會追蹤、掌握進度，諸如農地工廠等議題，也都給予很大的幫助。

施月英說，台灣的AI產業領先全球，但關注環境的人才卻少之又少；呼籲不分政黨，應該多培養、增加環境相關的專業立委，尤其在氣候變遷的情境下，環境議題會顯得更重要。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，第一時間知道由洪申翰接任時也相當驚訝，尤其洪申翰在不分區名單中，就是執政黨環保立委的門面，這一席環保立委消失，對民眾、社會大眾很難交代。

許心欣認為，洪申翰的專業在環境議題，卻調去擔任勞動部長，質疑執政黨「環境的門面這麼輕易就不要了」。

勞動部 洪申翰 環團

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