藍批洪申翰知情不報 盼徹查霸凌案真相

「洪申翰上任勞動部長沒有蜜月期，應儘速調查霸凌案真相，並做說明！」國民黨立委徐巧芯25日表示，新部長應儘速到立院報告施政方針與霸凌案相關調查方向。國民黨團書記長林思銘則質疑，洪申翰學歷不高、過去又無勞動背景，恐難勝任；藍委洪孟楷則批評，洪申翰2月就知道有霸凌卻知情不揭發，未來是否還會如此。

批洪申翰德不配位

林思銘表示，賴政府指派過去是環團出身、沒有勞權背景，且僅有高中畢業的洪申翰擔任勞動部長，凸顯用人唯「賴清德」的標準，也對不起過去幾任有學有專長的部長。另外，他也批評說，前部長何佩珊因處理霸凌案不利而下台，卻換上早已於2月知情卻不願替基層發聲的洪申翰上來，未來能保障勞動部同仁權益嗎？

「若謝宜容2月就被調任，悲劇就可能不會發生！」徐巧芯強調，洪申翰既然知情，為何不在質詢時提出相關問題？僅適用私下與勞動部溝通的方式處理，如此根本無法解決問題。徐巧芯痛批，洪申翰在節目上說很愧疚，但旁邊的前民進黨立委沈富雄直接吐槽「有人輕生，你們才感到愧疚，」就是民眾現在的真實心聲。

應儘速調查出真相

徐巧芯不滿指出，如今民進黨的「戰將」王義川終於可以遞補進入立法院，凸顯的就是赤裸裸的人事分贓，但到現在真相都尚未水落石出，盼洪申翰上任後儘速到立法院進行施政報告，還有說明未來如何處理此案，甚至應該要重新調查此案，並宣示何時完成進一步的調查，讓各界知道此案真相。

「洪申翰一入閣，民進黨發言人吳崢就急著恭喜王義川！」洪孟楷痛斥說，更換勞動部長是因為有優秀基層公務員輕生，洪申翰知情不報，未來真能面對勞動部同仁嗎？他強調，總統賴清德與行政院長卓榮泰的民調已經進入「不滿意大於滿意」的死亡交叉，若再繼續想著酬庸分配，人民只會更加不滿。

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