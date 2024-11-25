藍指洪申翰接勞動部長欠缺正當性 綠：請給時間空間

民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長，國民黨立法院黨團今天召開記者會，質疑洪申翰是「勞權門外漢」，只有環團背景，接任勞動部長欠缺正當性。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，洪申翰是要來救火的，也承擔起爭議事件後要建立制度、訂定一套革新作為，呼籲在野黨的朋友，不要因為洪申翰過去是民進黨團幹部，就對洪申翰有不公平的批判，洪申翰還沒上任，請給洪申翰空間與時間，也歡迎朝野嚴格監督。

國民黨團上午召開記者會，黨團書記長林思銘及立委徐巧芯、洪孟楷共同出席，表達對於洪申翰將接任勞動部長的質疑。

記者會上，林思銘指出，勞動部公務員輕生案引發關注，社會大眾要求勞動部檢討反省，但民進黨政府「空降」洪申翰接任勞動部長，洪申翰是勞權門外漢，只有環團背景，對於勞動事務的理解令人質疑。

徐巧芯說，洪申翰將接任勞動部長，民進黨政府這項人事派任，思考的恐怕是讓民進黨政策委員會執行長王義川遞補立委席次，人事分贓和政治鬥爭，而不是真正能夠給勞動部公務員輕生案一個答案、還家屬一個公道。

她要求，新任勞動部長上任後第一週，必須到立法院提出業務報告並備質詢，包括告訴社會大眾，勞動部公務員輕生案重啟調查，報告什麼時候完成。

洪孟楷說，整個勞動部難道沒有熟悉業務的優秀人才可以勝任勞動部長，洪申翰將接任勞動部長，這樣的任命沒有專業性。