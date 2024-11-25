罵聲中接任勞長 勞團：期待洪申翰跳脫官僚框架 建立友善職場

勞動部長何佩珊因公務員之死案請辭下台，民進黨立委洪申翰今下午將接任新勞長。新北市產業總工會今表示，何佩珊在一片罵聲中下台，新部長洪申翰在朝野惡鬥下不被看好，但我們願支持一位社會運動者來擔任勞動部長，更期待他能跳脫傳統思維，大力改革，建立符合先進民主國家的勞動環境。

新北產總說，台灣職場的工作環境迄今仍存在著很多壓榨、剝削勞工及職場不法侵害的事件。例如勞動派遣、政府的約聘僱人員任用辦法、勞動常規教育不足、勞資雙方勞動法規不熟悉等，而派遣與政府約聘雇人員任用，更是台灣低薪主因之一。

除此，職場不法侵害事件也層出不窮，其中以性騷擾、霸凌最為嚴重。新北產總說，期待洪部長能跳脫原有的思維模式，努力修訂法規、建立制度，讓台灣的職場工作環境更符合人性。

新北產總說，MeToo事件去年在台灣引爆，朝野有志一同火速修訂了性騷擾防治法、性別平等工作法，各縣市的職場性騷擾申訴案件也倍數增加。如今，在勞動部發生職場霸凌事件，白白犧牲了一條生命，令人鼻酸與難過，為什麼台灣社會每每要因失去一條性命而有所警醒，才來推動改革呢？

新北產總幾年前成立了中華法令遵循暨法制管理交流協會，協助處理勞資爭議事宜，在很多爭議事件中，發現職場霸凌一直都是常態，且舖便存在，尤其台灣深受儒家思想、父權影響，霸凌事件普遍皆是，尤其在中小型或微型企業更是嚴重，勞工有苦難言，大多數選擇沉默保住飯碗。

新北產總認為，企業管理是必須的，但應用制度管理，而非是用老闆或主管的心情來管理。對於職場霸凌事件的預防和禁止，需要勞動部大力的推動，傳統的技術官僚很難跳出原有的框架，所以新北產總支持洪部長擔任勞動部部長，推動台灣職場的新文化，建立真正友善職場的工作環境。