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影／洪申翰接勞動部長 國民黨團批民進黨派系急分贓

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨立法院黨團今天舉行記者會，針對這次勞動部長派任，國民黨感到非常憤怒和不滿，黨團表示他們要用最沉痛的心情譴責。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團今天舉行記者會，針對這次勞動部長派任，國民黨感到非常憤怒和不滿，黨團表示他們要用最沉痛的心情譴責。記者邱德祥／攝影

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，針對這次勞動部長派任，國民黨感到非常憤怒和不滿，黨團表示他們要用最沉痛的心情譴責，民進黨用所謂「目的良善」的說法，派洪申翰擔任勞動部長，洪申翰何德何能，根本德不配用，用一句話來形容，就是慘不忍睹。

國民黨立委徐巧蕊表示，洪申翰自己說早在今年2月就瞭解勞動部有嚴重霸凌情形，但洪申翰只私下給予勞動部建議，沒有出來發聲或在立法院透過質詢揭發。她相信若洪申翰今年2月就能揪出謝宜容霸凌下屬，輕生的公務員未必會選擇那麼激烈的方式，某種程度上洪申翰就是間接的共犯。

林思銘也表示，這次勞動部職場霸凌導致公務員輕生事件，東窗事發後，社會要求究明責任，他們看到的卻是民進黨政府的冷血和無恥，賴政府嘴巴講「目的良善」，派的卻是毫無勞工事務相關背景，可說是勞權門外漢的洪申翰接任部長，真的欠缺正當性，「這顯示賴政府根本沒有檢討反省，只有攻城掠地。」林思銘砲轟，賴清德只是趁此機會，將手伸進以「大菊為重」的勞動部，毫無下限地一再刷新人民的三觀。

勞動部 洪申翰 職場霸凌

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