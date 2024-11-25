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洪申翰接勞動部長 勞團盼跳脫傳統思維大力改革

中央社／ 台北25日電

民進黨立委洪申翰今天接任勞動部長，勞工團體表示，支持1名社運者擔任勞動部長，期待能跳脫傳統思維，大力改革，建立符合先進民主國家的勞動環境。

勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，洪申翰將接任，如何處理勞動部公務員疑遭霸凌輕生案，成為洪申翰上任後的首要任務。

勞工團體新北市產業總工會今天發布新聞稿表示，「我們願支持一位社會運動者來擔任勞動部長」，期待洪申翰能跳脫傳統思維，大力改革，建立符合先進民主國家的勞動環境。

新北產總表示，台灣職場的工作環境迄今仍存在著很多壓榨、剝削勞工及職場不法侵害的事件，包含勞動派遣、政府的約聘僱人員任用辦法、勞動常規教育不足、管理者與被管理者對於勞動法規常識的不了解等。

新北產總指出，職場不法侵害事件層出不窮，其中尤以性騷擾、霸凌最為嚴重，這些都期待洪申翰能跳脫原有的思維模式，努力修訂法規、建立制度，讓台灣的職場工作環境更符合人性。

新北產總提到，對於霸凌事件的預防和禁止，需要勞動部大力推動，傳統的技術官僚很難跳出原有的框架，所以支持洪申翰擔任勞動部長，推動台灣職場的新文化，建立真正友善職場的工作環境。

台灣工人鬥陣總工會日前也發新聞稿，期許洪申翰本持著原本社運時期的理念，照顧基層弱勢勞工，並提出「解決低薪問題、增加國定假日」、「防止職場霸凌、降低工會門檻」以及「保障移工權益、優卹職災勞工」3項訴求。

勞動部 洪申翰 職場霸凌

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