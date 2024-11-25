冷眼集／賴政府用人 爭議連環爆

賴清德總統人事任命爭議接二連三，勞動部長何佩珊因霸凌事件請辭獲准，民進黨內還在討論執政團隊應有所警惕時，民進黨立委洪申翰已確定接任勞動部長，爭議猶在，今天卻要上任，再次顯示賴團隊「小圈圈用人」的堅持。

賴清德從內閣人選到國公營事業董總，獨特的用人風格備受討論。內閣團隊有半數以上，若非新潮流系就是長年與賴清德交好的「賴友友」、「台南幫」，或參與賴清德二○二○年副總統時期籌組的「讀書會」有關，包括洪申翰、環境部長彭啟明、國發會主委劉鏡清等人都是讀書會成員。

國公營人事案也頻掀波。民進黨內有「國母」之稱的葉菊蘭，七十五歲卸下台灣觀光協會會長職務並首創「榮譽會長」，在爭議聲中接任圓山飯店董事長。近來台灣金聯前董事長施俊吉「被請辭」，接任的呂政璋因家族爭議上任三天請辭，也被翻出與總統府秘書長潘孟安交情甚篤。

呂政璋事件餘波盪漾時，經濟部發布台糖新董事長由屏東科技大學農學院名譽教授吳明昌出任，由於吳明昌曾任「海內外學術力信賴台灣後援會」總召集人、屏東「信賴之友會」執行長，挺賴清德不遺餘力；而長期在屏東，也跟前縣長潘孟安有交情，傳言這次能接任「大地主」台糖董座脫不了潘孟安推薦。

新總統任用自己信任的人馬無可厚非，舉薦過程複雜也未必是均為私利，但除了屢被質疑的「用人唯親」外，挖東牆補西牆的結果也正因為是團隊成員同質性高、行政歷練少，缺乏整體規畫。

近期民調顯示，賴總統聲望與行政院長卓榮泰內閣滿意度呈現滿意度低於不滿意度的「死亡交叉」。

當總統對人事一把抓，人事任用隱憂檯面化，民眾更在意的將是用人不當造成的施政弊端；若不能察納雅言、謹慎用人，恐將持續拖累民調滿意度。