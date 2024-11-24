王義川遞補不分區 好鬥作風恐惹爭議

由於民進黨不分區立委洪申翰出任勞動部長，立委席次改由民進黨政策會執行長王義川遞補。但因王義川曾失言以中華電信數據監控遊行民眾，以其能言善道、好鬥的性格，在民進黨發言人吳崢的恭賀與黨團幹事長吳思瑤盼他對付民眾黨總召黃國昌咆哮的期待下，只怕未來國會的紛爭有增無減。

義川好言 引發對立

王義川隸屬民進黨正國會，是林佳龍倚重的大將。林佳龍過去競選台中市長時，邀王義川主導他的交通政策白皮書，並擔任交通局長，在任內就已經展現好辯性格。隨著林佳龍連任失利，他也廣上媒體爭取版面，卻因屢有有爭議的言論，讓外界擔心他能否發揮專業、做好不分區關心特定領域政策的工作。

細數王義川的爭議言論，包括曾稱中國高鐵座椅沒有靠背，被稱為「靠背川」，還有在節目炫耀違法利用手機訊號監控分析集會民眾，後卻改口說用膝蓋看就知，被稱為「王膝知」。連劉德華在大巨蛋唱《中國人》時，都指責演唱會畫面「非常中國的設計」。

最近在電視棒球轉播中華隊時，他因為電視台只喊「中華隊」不喊「台灣隊」感到不爽，未來擔任立委也恐因雞毛蒜皮小事而發難，但浪費的卻是社會的討論資源。

好鬥者加入無寧日

而對於洪申翰的異動，吳思瑤受訪時曾不捨的說，洪申翰是黨團副幹事長，他離去讓黨團頓失戰力，過去一年要是沒有洪沒辦法打戰，如此重要的立委，卻倉促的要到勞動部接下職場霸凌、改革公部門積習已久弊病的任務等等。況且過去洪也非勞動領域專長出身，凸顯的更是賴清德總統用人的捉襟見肘。

針對王義川將加入立院黨團，吳思瑤則說，他是政策會執行長，每次黨團會議都有列席參加，相信對議事攻防熟悉，也會是黨團超強戰力，「以後黃國昌的咆哮，就交給王義川對付」。可是如今立法院已歷經國會改革、總預算、《財劃法》與《選罷法》等衝突，再有好鬥者加入，並期待他更加好鬥，恐讓國會朝野紛爭永無寧日，更加斲傷民眾對立委的信任。

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沒有勞動專長的洪申翰，因為勞動部有無辜基層公務員遭職場霸凌致死而接任部長，但民進黨卻恭喜他「搶救王義川成功」；如今，勞動部的火還在延燒，連前勞動部長許銘春都遭爆利用公帑開自己的演唱會，還透過辦公室主任鄭素玲施壓公務員，一連串的荒腔走板下來，卓內閣的施政，皮可能要繃得更緊了。

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