批洪申翰是「莫名其妙」空降部長 王鴻薇：曾讓助理痛罵警察

勞動部長何佩珊因公務員職場霸凌案請辭獲准，行政院宣布由民進黨立委洪申翰接任新勞動部長。國民黨立委王鴻薇批，洪申翰學經歷背景完全不符，既無勞權運動背景，本身還是環團出身，八竿子打不著，尤其勞動部剛發生憾事，現在又空降一個「莫名其妙」部長，更別提洪申翰以前還放任助理對警察破口大罵，這樣的人接任部長，對勞動部基層無疑是雪上加霜。

王鴻薇表示，洪申翰在政論節目「少康戰情室」主動爆料，早在該名公務員輕生前，便有許多人知道勞動部勞發署北分署長謝宜容的事，甚至也在節目直接說，他將這件事報到勞動部也沒用。

王鴻薇提到，洪申翰事前連一篇臉書貼文都不敢發，屈服於謝宜容背後勢力的壓力下，甘為沉默的幫凶，如今卻要接掌勞動部，也讓許多基層擔心洪未來是否會迫於壓力，繼續替謝宜容秋後算賬。

王鴻薇還提到，洪申翰以往縱容下屬的問題也被外界重新檢視，今年5月青鳥行動期間，洪申翰助理吳奕柔，曾對警方破口大罵，但洪申翰始終未向員警道歉，洪不但不面對問題，還想方設法為助理開脫，包庇助理霸凌警察。此舉令人質疑，洪申翰未來是否會繼續慣出下一個謝宜容？民進黨選這樣的人，這是真的有要改革嗎？敢霸凌警察，是不是洪申翰寵出來的？

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