影／遞補入立院…未來選桃園市長？選台中市長？ 王義川回應了
民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院，甚至傳聞他選桃園市長機會大增，也有傳聞他要選台中市長？對此，王義川說，「我立委都還沒上任、洪申翰也都還沒辭職」，講這種題目都非常無聊。
王義川今天下午3時30分，在台中市中央書局演講「台中直直撞！盧媽踹來講！」吸引民眾到場聆聽。
王義川在演講前受訪，對於今天演講內容與交通有關，是否爭取進入交通委員會？王義川說，立法院各委員會有人數限制，他會進哪個委員會，聽從黨團安排。
至於傳出他選桃園市長機會大增？王義川說，那他今天來台中，是要參選台中市長？媒體追問「你有要參選台中市長？」王義川說，他今天行程在台中，大家要怎麼講？這活動宣傳很久，是先約好的行程。
媒體再追問「有打算選台中市長嗎？」王義川說，他戶籍在桃園，就有人說他要選桃園市長，今天到台中，就說他要選台中市長，那他每天在台北上節目，那就說他要選台北市？無聊嘛！他立委都還沒上任，洪申翰都還沒辭職，講這種題目都非常無聊，好好解決台灣的問題比較重要，今天來台中，就是跟台中市民討論這個城市這幾年到底怎麼會變成這樣。
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