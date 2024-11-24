影／遞補入立院…未來選桃園市長？選台中市長？ 王義川回應了

民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院，甚至傳聞他選桃園市長機會大增，也有傳聞他要選台中市長？對此，王義川說，「我立委都還沒上任、洪申翰也都還沒辭職」，講這種題目都非常無聊。

王義川今天下午3時30分，在台中市中央書局演講「台中直直撞！盧媽踹來講！」吸引民眾到場聆聽。

王義川在演講前受訪，對於今天演講內容與交通有關，是否爭取進入交通委員會？王義川說，立法院各委員會有人數限制，他會進哪個委員會，聽從黨團安排。

至於傳出他選桃園市長機會大增？王義川說，那他今天來台中，是要參選台中市長？媒體追問「你有要參選台中市長？」王義川說，他今天行程在台中，大家要怎麼講？這活動宣傳很久，是先約好的行程。