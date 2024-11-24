影／吳崢恭喜遞補立委挨轟「冷血」 王義川說話了

民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院，同黨發言人吳崢恭喜王義川，遭網友轟「冷血」、撻伐沒同理心。對此，王義川說，這是悲劇，要去問一直炒作「公務員之死」這些白、藍人心態是什麼？

王義川今天下午3時30分，在台中市中央書局演講「台中直直撞！盧媽踹來講！」吸引民眾到場聆聽。

王義川在演講前受訪，對於網友的撻伐，他指出，那就去問一直炒作「公務員之死」這些人心裡在想什麼？這是悲劇，繼續拿這個出來炒作，繼續讓媒體出來炒作這件事，這些白、藍人心態是什麼？

王義川認為，重要是勞動部長洪申翰如何在這個狀況下，建立國家面對所有職場霸凌的解決機制，所以白藍政治人物繼拿此事做政治上炒作，大家應該去問他們炒作這個題目的意義到底是什麼？