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影／吳崢恭喜遞補立委挨轟「冷血」 王義川說話了
民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院，同黨發言人吳崢恭喜王義川，遭網友轟「冷血」、撻伐沒同理心。對此，王義川說，這是悲劇，要去問一直炒作「公務員之死」這些白、藍人心態是什麼？
王義川今天下午3時30分，在台中市中央書局演講「台中直直撞！盧媽踹來講！」吸引民眾到場聆聽。
王義川在演講前受訪，對於網友的撻伐，他指出，那就去問一直炒作「公務員之死」這些人心裡在想什麼？這是悲劇，繼續拿這個出來炒作，繼續讓媒體出來炒作這件事，這些白、藍人心態是什麼？
王義川認為，重要是勞動部長洪申翰如何在這個狀況下，建立國家面對所有職場霸凌的解決機制，所以白藍政治人物繼拿此事做政治上炒作，大家應該去問他們炒作這個題目的意義到底是什麼？
至於勞動部辦公室前主任鄭素玲扮演關鍵角色？很多事情沒有浮上檯面？王義川說，就由洪申翰去解決。
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