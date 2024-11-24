快訊

遞補不分區立委為了制衡黃國昌？ 王義川飆「3金句」

12強賽／打線出爐！陳傑憲重返先發 帶領中華隊挑戰3大賽首冠

王義川遞補不分區立委 交通粉專列5事酸「豐功偉業」惹人嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

影／吳崢恭喜遞補立委挨轟「冷血」 王義川說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨政策會執行長王義川今天下午在台中市中央書局演講「台中直直撞！盧媽踹來講！」吸引民眾到場聆聽。記者趙容萱／攝影
民進黨政策會執行長王義川今天下午在台中市中央書局演講「台中直直撞！盧媽踹來講！」吸引民眾到場聆聽。記者趙容萱／攝影

民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院，同黨發言人吳崢恭喜王義川，遭網友轟「冷血」、撻伐沒同理心。對此，王義川說，這是悲劇，要去問一直炒作「公務員之死」這些白、藍人心態是什麼？

王義川今天下午3時30分，在台中市中央書局演講「台中直直撞！盧媽踹來講！」吸引民眾到場聆聽。

王義川在演講前受訪，對於網友的撻伐，他指出，那就去問一直炒作「公務員之死」這些人心裡在想什麼？這是悲劇，繼續拿這個出來炒作，繼續讓媒體出來炒作這件事，這些白、藍人心態是什麼？

王義川認為，重要是勞動部長洪申翰如何在這個狀況下，建立國家面對所有職場霸凌的解決機制，所以白藍政治人物繼拿此事做政治上炒作，大家應該去問他們炒作這個題目的意義到底是什麼？

至於勞動部辦公室前主任鄭素玲扮演關鍵角色？很多事情沒有浮上檯面？王義川說，就由洪申翰去解決。

民進黨政策會執行長王義川今受訪。記者趙容萱／攝影
民進黨政策會執行長王義川今受訪。記者趙容萱／攝影

吳崢 洪申翰 王義川 職場霸凌

延伸閱讀

【重磅快評】吳崢的恭喜只是說出民進黨對霸凌案的真話

吳崢恭喜王義川惹議 李彥秀：賴清德不開除就是支持

洪申翰接勞長 廖偉翔：從可笑喜劇變可怕鬼故事

洪申翰任勞動部長 游淑慧：送走狼、迎來虎

相關新聞

遞補不分區立委為了制衡黃國昌？ 王義川飆「3金句」

民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院。進入立院是否為了制衡民眾黨立委黃國昌？王義川說，黃國昌題目就是「面對他、...

王義川遞補不分區立委 交通粉專列5事酸「豐功偉業」惹人嫌

職場霸凌案原勞動部長何佩珊請辭獲准由立委洪申翰接任，不分區立委缺由王義川遞補。臉書粉專企鵝交通手札則列出王義川過去任台中...

洪申翰接任勞動部長 許甫批將建「勞動布」：打民意一個大巴掌

立委洪申翰將接任勞動部長、民進黨政策會執行長王義川要遞補進不分區立委。民眾黨副秘書長許甫批評，洪環團出身卻在環保議題上為...

影／吳崢恭喜遞補立委挨轟「冷血」 王義川說話了

民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院，同黨發言人吳崢恭喜王義川，遭網友轟「冷血」、撻伐沒同理心。對此，王義川說...

洪申翰認聽過謝宜容鬼故事接勞動部長 蔣萬安曝民眾期待

勞動部職場霸凌案，原勞動部長何佩珊請辭獲准，由民進黨立委洪申翰接任，由於洪申翰過去曾在政論節目談及霸凌案，坦言過去就曾聽...

洪申翰接勞長燙手山芋 黃士修：野心令人佩服、人生一大賭注

勞動部公務員之死案，社會強烈不滿，勞動部長何佩珊日前請辭獲准，行政院拍板由民進黨不分區立委洪申翰接任。核能流言終結者創辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。